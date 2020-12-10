Türkiye'nin elektrikli araç altyapısı güçleniyor

Elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla hareket ettiklerini belirten şirket, 420'den fazla lokasyonda ve 710'dan fazla araca aynı anda hizmet veriyor.

Türkiye'de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar; çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle ilerleyen Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla, Türkiye'deki şarj istasyonu ağını genişletmeye devam ediyor. Yaptığı son yatırımlarla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu ağını 81 ile yayan şirket, 420'den fazla lokasyonda ve 710'dan fazla araca aynı anda hizmet verebiliyor.

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ZES markamızla elektrikli otomobil pazarını yakından takip ediyor ve bu araçların ülkemizdeki devinimini hızlandırarak karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz son yatırımlarımızla söz verdiğimiz gibi 81 ilin tamamını kapsayarak Türkiye'nin elektrikli otomobil altyapısını hazırladık. Böylece ülkemizdeki tüm elektrikli otomobil sürücülerine kesintisiz sürüş keyfi sağlıyoruz" dedi.

Enerji sektörü, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon kulvarında hızla ilerlediğine işaret eden Ak, "İklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini de hızla benimseyerek hayata geçiriyor. Elektrikli araçlar özellikle şehirlerdeki karbon salınımını azaltmak için bu alandaki en büyük adımlardan biri olacak. Bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, bugün 81 ilin tamamını elektrikli otomobil şarj istasyonuyla donatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte elektrikli araçlara ilgi artarken biz de şarj istasyonu konusundaki gerekli yatırımları yaparak ülkemizin dört bir yanındaki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş keyfi sağlıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Artık elektrikli otomobilleri ülkemizde daha yoğun bir şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, hayata geçirilen elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla ve Balıkesir gibi ağırlıklı büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerini birbirine bağlanırken, lokasyon, istasyon ve soket sayısı da her geçen gün artırıyor. Farklı rotaların oluşturulabilmesi ve elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden şirket, elektrikli araç sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine özel ya da paylaşımlı olarak şarj istasyonu kurulumu da gerçekleştiriyor.