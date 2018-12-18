‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda dereceye giren şirketler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Türkiye'nin En Büyük Şirketleri kategorisinde ödüllerin sahibi Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi oldu.

Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması' ödül töreni gerçekleşti. Açılış konuşmalarını Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın yaptığı ödül töreninde, bu yıl 21'incisi yapılan ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'na göre, ‘Türkiye'nin En Büyük Şirketleri' Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi oldu.

İş dünyasının liderlerini bir araya getiren gecede, ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması' kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere toplam 9 kategoride 23 ödül verildi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Onur Ödülü”nün, DenizBank ise Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

“Uçtan uca çözümlerimizle yanlarında yer alıyoruz”

Gecede konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Vodafone olarak, dijitalleşme yarışında işletmelerin ‘yarının kazananları' arasında yerlerini alabilmeleri için çalışıyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tüm ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında yer alıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla, işletmelere rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bu kapsamda, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine sundukları katkı ve dijitalleşmesinde üstlendikleri lokomotif rolleri nedeniyle Türk iş dünyası için kaynağı olan bu ödüllerinin sahiplerine ulaşmasına vesile olmaktan gurur duyuyor, ödül alan tüm şirketleri tebrik ediyoruz.”

Türkiye'nin en büyük şirketi; Tüpraş

‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda, ülke ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler, ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Araştırmanın, en güncel ve net verilerle özel sektörün gücünü ortaya koyan, sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan tek araştırma olması sebebiyle, iş dünyasında ayrı bir önem taşıyor. ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda bu yıl da şirketler ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi. Buna göre, ‘Türkiye'nin En Büyük Şirketleri' sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.

‘Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler' ise Kerevitaş, Odeon Turizm, Gram Altın Pazarlama Sanayi oldu.

Araştırmada ‘En Çok Kar Eden Şirketler' Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, ‘İhracatını En Fazla Artıran Şirketler' sıralamasında ilk üç ise Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda oldu.

Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik'in ‘En Çok İhracat Yapan Şirketler' olarak belirlendiği araştırmada, ‘Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler' ise Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm oldu.

‘En Fazla Çalışanı Olan Şirketler' kategorisinde ilk üç BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, Lc Waikiki Mağazacılık oldu. Bu yılki Onur Ödülü'nün sahibi Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı olarak belirlenirken, Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü”nün sahibi ise DenizBank oldu.