Eyüpsultan'da Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında inşa edilen Türkiye'nin en büyük kaykay pistinde Türkiye Kaykay Şampiyonası düzenlendi. Etkinlikte dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından Alibeyköy'de Türkiye Kaykay Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ve birçok yarışmacı katıldı. Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı parkurda, birbirinden farklı hareketler sergilendi. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ve Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Çelenk takdim etti.

Ödül töreni öncesi açıklamada bulunan Belediye Başkanı Köken, 30 erkek, 5 de kadın yarışmacının katılım sağladığını söyledi. Spor dallarının yaygınlaşması konusunda elinden geleni yapacağını söyleyen Köken, "Yıllardır spor sadece futbol üzerinden bina edildi. Bu sefer de diğerleri sadece seyirci oldular. Biz istiyoruz ki çok çeşitli herhalde yüzün üzerinde bildiğimiz müsabakası olan branşlar var dünya üzerinde de. Bunların hepsini yaygınlaştırmamız lazım diye düşünüyorum. Spor branşlarını ne kadar çok çoğaltırsak gençlerin bir o kadar spor yapma alanı olmuş olacak" diye konuştu.

Genç bir kitleye hitap ettiklerini dile getiren Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ise, pandemiden dolayı 2 yıldır duraksama olduğunu söyledi. Çelenk, "Tokyo'da da olimpiyatlarda yer aldı. Orada da gördük ki 13 yaşındaki kızımız olimpiyat şampiyonu oldu. Çok daha alt ve Z kuşağına hitap ediyor. Gençlerimiz bu tarz parkurlar olmadan sokakta antrenmanlarını yapıyorlardı. Ben bu nedenle başkanıma çok teşekkür ederim bu parkı çok kısa bir sürede Türkiye'ye, Eyüpsultan'a kazandırdığı için. Biz de federasyon olarak burada yarış yapmaktan çok büyük bir keyif duyduk" şeklinde konuştu.

İlk parkuru birinci bitiren 17 yaşındaki Berke Dikişçioğlu, heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bugün hepimiz için çok güzel bir gündü. Kaykaycıların hepsi bir araya toplandı ve eğleniyoruz. Kazananlara belediye tarafından plaket, para ödülü ve şampiyona da madalya verilecek. Bu durum için çok heyecanlıyız. Milli takıma girebiliyoruz derece aldığımız zaman. İlk yarışa gelirken çok heyecanlıydım. Yapabileceğime hep inandım. Umarım ülkemizi temsil etmek için de yurt dışına çıkacağım" dedi.

Yarışmada birinci Berke Dikişçioğlu, ikinci Ömer Batuhan Tanış, üçüncü ise İbrahim Yılmaz oldu.