Türkiye'nin en büyük Oryantalist tablosu “Çölde Av” artık Resim Müzesi'nde

Türkiye'nin en büyük Oryantalist tablosu ‘Çölde Av', Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşındı. 35 metrekarelik devasa tablo rulo halinde ahşap koruma sandığı içerisinde taşınırken devasa tablo restorasyon işleminin ardından sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin en büyük Oryantalist tablosu ‘Çölde Av', Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşındı. 3 aydır titiz bir çalışma yürüten Milli Saraylar ekibi, nakliye planında her aşamayı onlarca kez prova etti. Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait 35 metrekarelik devasa tablo, önce rulo halinde, ahşap koruma sandığı içerisine büyük bir titizlikle yerleştirildi. Ardından kapalı kasa kamyonete yerleştirilen devasa tablo Yeniköy'deki Sait halim Paşa yalısından eskort eşliğinde Resim Müzesi'ne nakledildi. Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen ‘Çölde Av', Resim Müzesi'nde uygulanacak restorasyon işleminin ardından sanatseverlerle buluşacak. Zengin bir tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, ‘Çölde Av' tablosunu bünyesine katarak sanat eserinin müze ortamında korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir misyonu da yerine getirmiş oldu.