Türkiye'nin en büyük şirketi değişti

Fortune 500 araştırmasına göre Türkiye'nin en büyük şirketi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.(EPİAŞ) oldu. EPİAŞ uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye'nin bir numarası olan TÜPRAŞ'tan zirveyi aldı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye-2020 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre; 2020 listesinde yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 1 trilyon 939 milyar TL'ye yükseldi. 2018 yılında yüzde 31,8, 2019 yılında yüzde 14,9 artış göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılında şirketlerin net satış gelirlerindeki artışın önemli oranda hız kestiği görülüyor. Ayrıca 2020, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin son 10 yılda büyüme anlamında en düşük performansı gösterdikleri yıl oldu.

Zirvenin yeni sahibi EPİAŞ

Bu yıl 14'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan 2020 listesinde en önemli değişim zirvede yaşandı. Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş (EPİAŞ), uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye'nin bir numarası olan TÜPRAŞ'ı geçerek, zirvenin yeni sahibi oldu. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105.8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara sıralamanın birincisi oldu. TÜPRAŞ ise 63 milyar 243 milyon lira satış geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı.