"Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” 2020 listesi açıklandı

Bu yılki Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri ödüllerini aldı.

SCP Clup Bünyesinde, Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl altıncısı düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödüllerine kavuştu. Pandemi dolayısıyla ilk kez online olarak düzenlenen ödül törenine Türkiye ekonomisine yön veren büyük firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasının Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan tarafından yapılan ödül töreninin moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan üstlendi.

“Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri”ni belirleyen jüride bu yıl LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, THY Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kumport Liman İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Erhan Tunçbilek ve INSEAD Tedarik Zinciri Yönetimi programının Akademik Direktörü ve Operasyon Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Yücesan yer aldı.

Bu yılki Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri

Jürinin belirlediği bu yılki “Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi alfabetik sıralama ile açıklandı. Ödül alan profesyoneller şu isimlerden oluştu:

Necmettin Başol (Doğadan Tedarik Zinciri Direktörü)

Banu Çelik (Şişecam Düzcam Tedarik Zinciri Direktörü)

Işıl Dönmez Seyhan (Boehringer Ingelheim Tedarik Zinciri Direktörü)

Aylin Düzgün (Toyo Ink Tedarik Zinciri Müdürü)

Zeynep Galiba (Divan Tedarik Zinciri, Satış ve Üretim Genel Müdür Yardımcısı)

Ufuk Güler

Emel Gülşen (Nestle Tedarik Zinciri Direktörü)

Onur Karaaslan (Getir Chief Availability Officer)

Tayfun Namdar (Pladis Global Tedarik Zinciri Direktörü)

Leyla Öz (Novo Nordisk Tedarik Zinciri ve Ticaret Müdürü)

Nida Öztürk (ABB Tedarik Zinciri Müdürü)

Gürhan Saatçioğlu (Metro Tedarik Zinciri Direktörü)

Dr. Mehmet Sarıdoğan (Torun Bakır Satınalma ve Lojistik Müdürü)

Osman Evren Şen

Emine Taşçı (GSK Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Tedarik Zinciri Strateji Direktörü)

Yeliz Tavşan (Siemens Healthcare Tedarik Zinciri Direktörü)

Erk Ulugün (P&G Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Tedarik Zinciri Operasyonları Kıdemli Direktörü)

Onur Uzun (Farmazon Tedarik Zinciri Müdürü)

Cenk Yüksel (Medtronic Lojistik Direktörü, EMEA Gelişen Pazarlar)

Ender Yüksel (Vestel Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı)