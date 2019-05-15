Türkiye'nin en genç dijital haritası yapılacak

Turkcell'in GNÇ uygulaması kullanan gençlerin katkı sağlayacağı etkinlikle bugüne kadar yapılmadığı belirtilen, Türkiye'nin en genç dijital haritası oluşturulacak.

Turkcell'in gençlere özel teklif ve fırsatlar sunduğu GNÇ uygulaması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılına özel, unutulmayacak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Yapılan şirket duyurusuna göre bu amaçla GNÇ kullanan gençler uygulamaya girerek, Türkiye'nin en genç dijital haritasını oluşturmak için katkı sağlayacak. Bunun için 19 Mayıs'a kadar GNÇ uygulamasına girerek adlarını, soyadlarını ve memleket bilgilerini paylaşmak yeterli olacak. Böylece gençler isimleri ile birlikte cep telefonlarından parmaklarıyla ışıklı bir imza bırakarak Türkiye haritasında yerlerini alabilecek. Gençlerin imzaları 19 Mayıs'ta ortaya çıkacak dev dijital Türkiye haritasında parlayacak.

GNÇ'den erken bayram hediyesi

GNÇ, Türkiye'nin en genç dijital haritasına imza atacak gençlere bir de erken bayram hediyesi verecek. 19 Mayıs'a kadar haritaya katkı sağlayan ilk 100 bin gencin hatlarına haftalık 1GB internet de yüklenecek. Gençler böylece kazandıkları internetle de 19 Mayıs'ın coşkusunu erkenden yaşayacak.

“100'üncü yılda gençlerimiz ile birlikte unutulmaz bir etkinlik ve kampanyaya imza atacağız”

Açıklamada görüşleri bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl coşkusuna ortak olmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte unutulmaz bir etkinlikle birlikte kampanyaya imza atmak istedik. Bunu yaparken de hepimizin ortak sevgisi olan ‘Vatan Sevgisi'ni ortaya çıkarmayı amaçladık. Bugüne kadar bir benzeri olmayan bu çalışmayla gençlerimiz ortaya güzel bir eser koyarken bir yandan da bayramın tadını çıkaracak. Bu vesileyle başta gençler olmak üzere tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GNÇ'liler, 19 Mayıs'ta ortaya çıkacak Türkiye'nin en genç dijital haritasını GNÇ sosyal medya hesapları ve uygulama üzerinden takip edebilecek.