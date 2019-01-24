Türkiye'nin en Güzel Manzaralı Koşusu: Riva Koşusu

Beykoz Belediyesi desteğiyle, Macera Akademisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en güzel manzaralı koşusu, Riva'da her yaştan 1000 sporseverin katılımıyla 10 Şubat 2019 Pazar günü yapılacak.

Maviyle ve yeşilin en cömert ilçesi Beykoz'da son yılların gözde çekim merkezi Riva'nın eşsiz manzarası eşliğinde görsel heyecan da vadeden Riva Koşusu, genç yaşlı sporseverleri buluşturacak. İkincisi gerçekleşecek, 10 kilometrelik parkurda yapılacak Riva Koşusu'nda, en küçüğü 4 yaşında olmak üzere her yaş ve seviyeden koşucu yer alacak. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucularının 500m'lik parkurda koşacakları aile boyu koşu devamında huzurlu bir hafta sonu tatili fırsatı veren Riva Koşusu'nda katılımcı sayısı her yıl artıyor.

Katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmayı hedefleyen Riva Koşusu'nda her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazanacaklar.