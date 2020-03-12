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Türkiye'nin ‘En İyi Anne-Bebek Markaları' seçildi

Kırk bin anne toplam 20 kategoride Türkiye’nin en iyi anne-bebek markalarını seçti.

Kırk bin anne toplam 20 kategoride Türkiye'nin en iyi anne-bebek markalarını seçti.


Dijital/mobil hamilelik ve anne-bebek platformu Happy Mom, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Happy Mom Ödülleri'nin ikincisini gerçekleştirdi. Happy Mom ve Happy Kids mobil uygulamalarıyla Türkiye ve dünyadan 1 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, annelere 2019 yılının en iyilerini sordu. ‘En iyi anne-bebek markalarını en iyi annelerin kendisi bilir!' sloganıyla düzenlenen oylamaya katılan 40 bin 96 anne 20 farklı kategoride Türkiye'nin en iyi markalarını belirledi.


Tüm kategorilerde kümülatif olarak en çok puanı alan Chicco, Türkiye'nin en iyi anne-bebek markası seçilirken, ödül almaya hak kazanan markalar şöyle sıralandı:


En İyi Anne-Bebek Markası: Chicco


En İyi Bebek Bezi: Prima


En İyi Bebek Maması: Aptamil


En İyi Emzik: Philips Avent


En İyi Biberon: Philips Avent


En İyi Islak Mendil: Uni Baby


En İyi Göğüs Pompası: Philips Avent


En İyi Deterjan/Yumuşatıcı: Uni Baby


En İyi Çatlak Kremi: Mustela


En İyi Göğüs Ucu Kremi: Lansinoh


En İyi Pişik Kremi: Bepanthol


En İyi Kanguru/Sling: Chicco


En İyi Korse: Yamuna


En İyi Ateş Ölçer: Braun


En İyi Mama Sandalyesi: Chicco


En İyi Park Yatak: Kraft


En İyi Bebek Arabası: Kraft


En İyi Oto Koltuğu: Kraft


En İyi Bebek Alışverişi: Ebebek


En İyi Alışveriş Sitesi: Trendyol

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