Türkiye'nin en iyi şefleri korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan Kadıköylü komşuları için mutfakta

Türkiye'nin usta aşçıları ve şefleri Kadıköy Belediyesi'nin korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar için dağıttığı sıcak yemek kampanyasına destek verdi. ‘Sen Güvende Kal' sloganı altında bir araya gelen şef ve aşçılar, Kadıköy Belediyesine ait mutfaklarda beslenme uzmanı Dilara Koçak'ın hazırladığı sağlıklı menüleri hazırlarken, belediye ekipleri ise yemekleri adreslere teslim etti.

Aralarında ünlü şef Umut Karakuş, Ahmet Can Aras, Ali Ronay, Ali-Buse Dövenci, Aliye Gümüş, Aylin Yazıcıoğlu, Burak Zafer, Çiğdem Seferoğlu, Ebru Erke, İsmet Saz, Mihta Yıldırımtaş, Sinan Büdeyri, Umut Karakuş, Yaren Çarpar ve Zeynep Tuğçe Koltuk'un bulunduğu şefler Kadıköy'de yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için mutfağa girdi. Kadıköy Belediyesi'nin mutfağında her gün farklı bir şef Kadıköylü yaşlılar için Beslenme Uzmanı Dilara Koçak tarafından hazırlanan ve günlük, gerekli tüm besin ihtiyacını karşılayan menüleri hazırlamaya başladı. Menüler iki öğün olarak, halihazırda belediyeye kayıtlı olan ve 444 55 22 no'lu çağrı merkezi aracılığı ile belediyeye ulaşan gerçek ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtılacak. Fenerbahçe Khalkedon mutfağında hazırlanan yemeklerin ilk etapta 1200 kişiye ulaştırılması amaçlanıyor. Gıda dağıtım kriterlerine uygun olarak aynı yerde ambalajlanacak olan yemekler, belediye tarafından güvenli biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Şeflerin çalıştığı sırada mutfağı ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Arkadaşlarımızın evden çıkmaları kısıtlanmaya başladığı andan itibaren biz onlara sıcak yemek servisi başlattık; ilk başta kırk haneyle başladık, bugün itibariyle 800 haneyi aştık. Yaklaşık bin 100, bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Şef dostlarımız bugün bize dayanışmaya, yardıma geldiler. Onlarla beraber bu yemek servisi zenginleştirip sunmaya devam edeceğiz. Her gün talep artıyor; biz Kadıköy'de yaşayan her 65 yaş üstü aileye bu yemekleri ulaştırmak istiyoruz. Eğer bir talep olursa 444 55 22 çağrı merkezimizi arayarak talepte bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle savaşta herkes üzerine düşen görevi yapıyor

‘Sen Güvende Kal' projesinin mimarı şef Umut Karakuş, “Sen Güvende Kal adı altında toplanmış şefleriz; burada ihtiyacı sahibi vatandaşlara yemek yapıyoruz. Hepimiz kendi restoranlarımızı kapatıp buraya geldik. Bu süreçte evde boş oturmak yerine biz insanlara ne yapabiliriz diye başladık projeye. Çok fazla gönüllü şef ekibimiz ve gönüllü bize gıda desteği sunan firmalarımız var. Kadıköy Belediyesi'de mutfağını bize açtı” dedi. Mutfakta yer alan hünerli ellerden birisi olan Yaren Çarpar, “Şu süreç içerisinde en önemli iki şey var birisi beslenme diğeri de hijyen; sağlık görevlileri kendi görevlerini yapıyorlar biz de üzerimize düşeni yapıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek yapıyoruz” ifadesini kullandı. Şeflerden Ahmet Can Aras ise bin 200 kişi için sabahın erken saatlerinden itibaren mutfakta yer aldıklarını belirterek, “Aslında bu gönüllü bir proje. Evden çıkamayan ama yemeğe ihtiyacı olan vatandaşlar var özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar. En iyi yapabildiğimiz şey olan yemek yapmak için buradayız” açıklamasını yaptı. Yemekler hazırlandıktan sonra Belediye tarafından belirlenen adreslere Zabıta ekipleri aracılığıyla ulaştırılıyor.