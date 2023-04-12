Türkiye'nin her yerinden online üniversite sınav simülasyonu imkânı

Türkiye'nin her yerinden online ve ücretsiz olarak ulaşılabilen simülasyon ayrıca deneme sınavı sonucuna göre üniversite tercihi yaptırıp, hatalı soruların hangi konulara denk geldiğini göstererek eksik konuları ortaya çıkarıyor.

Üniversiteye hazırlık sürecinin sonlarına doğru öğrenciler artık deneme sınavları ile kendilerini değerlendirmeye başladı. Deneme sınavlarının önemli olduğu bu süreçte Doğuş Üniversitesi de tüm öğrenciler için 5 farklı yayınevi iş birliği ile yapay zekâ tabanlı “sanal üniversite tercih simülasyonu” nu tanıttı. Ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerinden online olarak kullanılan platform sayesinde öğrenciler 10 TYT ve 10 AYT olmak üzere 20 deneme sınavı ile kendilerini ölçebilecek. Gerçek sınav saati çerçevesinde gerçekleşen deneme sınavları sonucunda öğrenciler aldıkları sonuçlarla yine gerçek sınav sonucu ile yaptıkları gibi 24 tane tercihte bulunabilecek. Böylelikle hayal ettikleri üniversiteye veya bölümlere yerleşme ihtimallerini görebilecek.

“Acaba istediğim üniversiteye girebilecek miyim” stresi biraz olsun hafifleyecek

Yıldan yıla üniversite başvuru sayılarının arttığını ve öğrencileri stres altına sokan “acaba istediğim üniversiteye girebilecek miyim” sorusu karşısında böyle bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Doğuş Üniversitesi Tercih Danışmanı Ergin Sarar simülasyon ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Ergin Sarar, “Kurum olarak sınava hazırlanan ve sınav sonrası meslek tercihinde bulunacak öğrencilerin sınav kaygısını ve stresini azaltacak online fayda merkezi platformu kurduk. Bu platformda öğrenciler aklındaki tüm soruların cevaplarını bulacak. Platformun içinde 5 ayrı yayın eviyle karşılaşacak. Yani farklı düzeylerdeki yayın evlerinden alınan farklı sorular çözecek. Bu yayın evlerinden toplamda 10 TYT ve 10 AYT olmak üzere 20 tane deneme sınavı ile karşılaşacak. Öğrencilerimiz bu sınavları gerçek sınav zamanı ile çözecek. Bu sınavları çözdükçe almış olduğu sonuçla nasıl ki gerçek hayatta üniversite sınavından sonra 24 tane tercih yapıyor ise bu 24 tercihi sınav sonucuyla tekrar sistemden yapabilecek. Yaptığı tercihlerden sonra sistem otomatik olarak almış olduğu puan sonucuyla üniversiteleri kıyaslayacak ve istediği bölümü yerleşme ihtimalini verecek” dedi.

“Bu zamana kadar çalıştığı sınavın ne kadar sonuç vereceğine dair bir simülasyon yaşayacak”

Sarar ayrıca sınav sonucuna göre de sistemin değerlendirmelerde bulunup, eksik konuları öğrencilere sunacağını söyleyerek, “Örneğin öğrenci deneme sınavını bitirdi, sınav sonrası 20 tane tercih yaptı almış olduğu puanla 18. tercihe yerleşti. Burada öğrenci aslında bu zamana kadar çalıştığı sınavın ne kadar sonuç vereceğine dair simülasyonunu yaşamış oluyor. Böylece çalışmanın sonunda aldığı puanla hayal ettiği üniversiteye yerleşme durumunu ölçmüş oluyor. Sistem bunun dışında farklı özellikler de sağlıyor. Örneğin ‘hatalarım' diye bir sekmemiz var, bu sekmede öğrenci çözmüş olduğu deneme sonrası çıkmış olan konu analizlerinde hangi konularda eksik olduğunu fark edecek. Bu öğrenci için büyük bir fayda çünkü öğrenciler genelde iyi oldukları konular üzerinden soru çözmeye meyilli oluyorlar aslında bütün öğrencilerin eksik gördüğü konulara yönelip bu alanlarda daha fazla soru çözerse bu, onun başarısını arttırır” dedi.

Üniversiteye ya da bölüme özel değerlendirme

Online platform sayesinde gerek istediği gerekse bölüm hakkında da sınav sonucuna göre bir değerlendirme imkanının verildiğini aktaran Sarar, “Platform ayrıca tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin başarı sıralamalarını ve puanlarını barındırıyor. Örneğin öğrenci Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini istiyor ve sistemde bulunan arama yerine bu üniversitenin ve bölümün adını yazdığında o bölüme özel puan ve başarı sıralaması önüne geliyor. Ya da sadece bilgisayar mühendisliği bölümünün Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki başarı sıralamalarını ve puanlarını görmek istiyorsa sadece bilgisayar mühendisliği yazarak tüm üniversitelerdeki bu bölümle ilgili bilgiler önünde sıralanıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.