Türkiye'nin ilaç ihracatı yüzde 25 büyüyerek 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin şifa ürünleri 100'den fazla ülkeye ihraç edildi. 2018 yılında eczacılık ürünleri ihracatı yüzde 25 artarak 1 milyar dolar sınırını aşarak rekor kırdı. İlaç endüstrisi ülkelerin ihracat yönetmeliklerindeki değişiklikleri yakından takip ediyor. 2019 Şubat ayında AB ülkelerine ilaç ihracatında başlayan ilaç takip sistemi zorunluluğu 2020'de Rusya'ya da geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini inceleyen AGE Bilişim, Türkiye'nin 2018 yılındaki ilaç ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 25 artarak 1 milyar 173 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye'den en çok ilaç ihracatı 354 milyon 84 bin dolar ile Güney Kore'ye gerçekleşirken, 170 milyon 96 bin dolarla AB ülkeleri ikinci, 55 milyon 689 bin dolarla Irak üçüncü sırada yer aldı. Irak'ı İsviçre, Slovenya, Libya ve Azerbaycan takip etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilaç ihracatında yeni dönem

Avrupa Birliği, ilaç güvenliği ve sahte ilaçla mücadele için 2015 yılında başlattığı ilaç takip sistemi dönüşüm sürecinde 2019 yılıyla birlikte yeni bir dönem başladı. 9 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan yönetmeliğe göre Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilecek ilaçların karekod ile işaretlenmesi ve kutunun ilk olarak hasta tarafından açıldığının garanti altına alınması gerekiyor. İlaçların karekod ile takip ve izlenmesine imkan tanıyan teknoloji çözümleri sunan AGE Bilişim Genel Müdürü Emre Özden, "İlaç endüstrisinde ‘tamper evident' uygulaması olarak bilinen teknolojinin en yaygın kullanım şekli ilaç kutusu kulakçıklarına güvenlik etiketi yapıştırılarak yapılıyor. Birçok ilaç şirketi AB'deki yeni döneme erkenden hazırlandı ve geçiş sürecinde bir sorun yaşamadan ürünlerinin satışını gerçekleştirdi" dedi.

2020 itibarıyla Rusya'ya ilaç ihracatında kripto karekod takip sistemi zorunlu oluyor

2018 yılında Türkiye'den Rusya'ya 11 milyon 220 bin dolarlık ilaç ihracatı gerçekleşti. Avrupa'nın ardından Rusya'nın da ilaç ihracatında takip ve izleme sistemine geçeceğini belirten Emre Özden, şunları aktardı: "AB'nin ardından 2020 itibarıyla Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek ilaçların da işaretlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Bu sayede sahte ilaçlara karşı güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. Rusya'da ise durum AB'den biraz farklı. Yalnızca karekod değil, 'kripto karekod' olarak adlandırılan farklı bir alt yapıyla ilaç takibi hedefleniyor. AGE Bilişim olarak şimdiden tüm alt yapı çalışmalarımızı tamamladık ve teknolojik çözümlerimizle Türk ilaç endüstrisinin Rusya'ya ilaç ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz".