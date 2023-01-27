Türkiye'nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi Çekmeköy'de açıldı

Çekmeköy'de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) tarafından ve İGDAŞ'ın katkılarıyla faaliyete geçen Türkiye'nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi resmi törenle açıldı. Açılışa; oyuncu Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk de katıldı.

Çekmeköy'de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (Work Animal Rescue Foundation- WARF) tarafından İGDAŞ'ın katkıları ve Çekmeköy Belediyesi'nin izinleriyle faaliyete geçen Türkiye'nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi resmi törenle açıldı. Açılışa Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) kurucusu Okan Oflaz, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Prof. Dr Dilek Olgun Erdikmen, Doç. Dr. Basak Tunalı, Veteriner hekim Muhammed Acar, oyuncular Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk katıldı.

Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından hayvan çiftliğinde oluşturulan ameliyathanede, Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli, hasta ve özel bakıma ihtiyaç duyan travmalı hayvanlar, gönüllü veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ardından tedavi edilen hayvanlar, güvenli ve yeni evlerine gönderilmek üzere sahiplendiriliyor. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise ömürlerinin sonuna kadar güvenle çiftlikte ikinci baharlarını yaşıyorlar. Sayıları sürekli değişmekle beraber derneğin çiftliğinde dört yüzden fazla hayvan hayatını sürdürüyor.

“Burası Türkiye'de bir ilk, Türkiye'de gönüllü hizmet verecek bir ameliyathane”

Konu hakkında konuşan Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) kurucusu Okan Oflaz, “Burası Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin ameliyathane kısmı. Biz Türkiye'nin dört bir yanına Edirne'den Kars'a kadar yaralı, sakatlanmış, terkedilmiş büyükbaş hayvanları alıp buraya getiriyoruz. Burada gönüllü hekimlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Operasyonları gerçekleştiriliyor. Bunlar şu an tedavi edilen hayvanlarımız. Burasını anestezi odası olarak da kullanacağız. Burada hayvanlar anestezi olacak. Sonra arkasında bu taraftaki bölüme geçip ameliyatları yapılacak. Daha sonrasında tekrar buraya uyandırma ünitesi olarak da hayata devam edecek. Çekmeköy Belediyesi'nin izinleri ve İGDAŞ'ın büyük katkılarıyla tamamen gönüllü olarak böyle bir yer yapıldı. Burası Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de gönüllü hizmet verecek bir ameliyathane.” dedi.

“Hayvanların en temel ihtiyaçlarının, tedavi aşamasında ameliyathanenin olmamasını gördük”

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin ana konusu insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak belki çok fayda sağlamış olan hayvanların, bir süre sonra yalnız kalması, terk edilmesi, bir başına kalmasının sebebiyle yaralanması, zor durumda olması ve bunların kurtarılarak tedavi edilerek emeklilik hayatı gibi yaşaması. Dolayısıyla buraya geldiklerinde en temel ihtiyaçlarının tedavi aşamasında ameliyathanenin olmamasını gördük. O yüzden biz de kurum olarak ilk katkımızı bu şekilde yapmak istedik. Ameliyathanenin hayata geçmesi ve hayvanların ilk bu yaşam alanına geldiklerinde karşılanacağı, tedavi edilip sonra rahat rahat mutlu bir şekilde dolaşabileceği o aradaki en kritik alana katkı sunmak istedik. Ama bundan sonra hem yük hayvanlarına hem diğer sokaktaki hayvanlara elimizden geldiğince kurum olarak hayatlarını kolaylaştırmak için katkı sunmaya devam edeceğiz. “ diye konuştu.

“Burası muhteşem bir yer”

Oyuncu Özge Özpirinçci ise “Değişik kurumlar, değişik insanlar, bu yola baş koymak istemiş olan Okan ve onun arkadaşlarına yardımcı olmak için umarım ellerinden geleni yaparlar. Çünkü gerçekten bunun sürekliliği zor bir şey. Yani başlangıçta herkes hevesleniyor. Bir şeyler yapıyor ama bunun devamlılığı önemli. Bu güzel bir başlangıç olsun ve devamını görelim. Burası aslında Rehabilitasyon Merkezi. Sadece fiziksel değil, hayvanların duygusal olarak da tedavi görmesi gerekiyor. Çünkü aslında onlar da bir travma yaşamış oluyorlar. Ve bu merkezde sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda duygusal sağlıklarına da kavuşuyorlar. O yüzden burası muhteşem bir yer.” ifadelerini kullandı.