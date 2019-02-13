Türkiye'nin ilk karanlık fabrikası İstanbul'da inşa edilecek

0 çatısı altında düzenlenen 360 derece imalat sanayiinin buluşma noktalarından, Avrasya Bölgesinin önemli sanayii fuarı 14-17 Mart WIN EURASIA 2019'da sanayinin geleceğine ışık tutacak, panel, konferans ve forumlar düzenlenecek. Geleceğin sanayii ve teknolojisinin tartışılacağı, yol haritasının belirleneceği konferans ve forumlar, fuarla eş zamanlı olarak 14-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Avrasya bölgesinin lider imalat sanayi fuarlarından WIN EURASIA, dünya genelinden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi bu yıl 14-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatikten tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem İstanbul'da ziyaretçilerle buluşacak.

14-17 Mart WIN EURASIA 2019'u Türkiye sanayicisinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdıklarını ve fuarın Türkiye sanayisinin uluslararası alanda gücünü göstermesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti: "Türkiye ihracatçı KOBİ'lerin hızlı ve çözüm odaklı üretim anlayışıyla, uluslararası ticarette yıldızı parlayan bir ülke. WIN EURASIA ile yerli ve milli firmalara, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere CIS ülkelerinden Afrika'ya kadar geniş bir katılımcı ile buluşacakları önemli bir platform sunuyoruz. Yurtiçinde yerli ürün kullanımını destekleyici etkinliklerin yanı sıra, Türk markalarını B2B görüşmeleriyle açılmak istedikleri hedef pazarlarla buluşturacağız. Sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinin de büyük desteğiyle Türkiye sanayisine daha fazla katma değer ve işbirliği sağlayacak bir fuara imza atacağız".

Türkiye'nin ilk ‘Karanlık Fabrikası' 14 Mart'ta WIN EUARASIA'da

Fuarı ziyaret edecek sektör profesyonelleri, otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı sunacak. Alman devi, dünyanın önemli fuar organizasyon firması Deutsche Messe'nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey tarafından organize edilen, daima ilklerin ve inovatif yeniliklerin yer aldığı yılın İmalat Sanayii buluşması, WIN EURASIA'da önemli gelişmeler yaşanacak. 0 Festival Alanı, Türkiye'nin ilk 0 konseptli Canlı Üretim Hattına (Smart 4.0 Manufacturing Line) ev sahipliği yapacak. Canlı Üretim Hattı için ayrılan alanda 'Türkiye'nin ilk karanlık fabrikası'nın inşa edileceği kaydedildi. Üretim kontrolü ve takibi, veri analizi, bulut teknolojisi, endüstriyel güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, büyük veri, dijital otomasyon ve katmanlı üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan 'Canlı Üretim Hattı'nda katılımcı ve ziyaretçiler, sanayinin yeniden şekillenmesine yön veren teknolojileri yakından görebilecek.

Bu yıl fuarda 0 için özel bir deneyim alanı oluşturduklarını ve özel sunum alanlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerine interaktif bir ortam sunacaklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın şunları ifade etti: "0 özel sunum alanlarımızla katılımcı ve ziyaretçilerimize interaktif bir ortam sunacak, sektörün vizyonunu genişletecek bir fuara imza atacağız. Türkiye sanayisini daha ileriye taşıma, teknolojiyi etkin kullanma, katma değeri yüksek ürünler oluşturulmasına katkı sağlama amacıyla 0 alanında uzman isimlerin katılacağı seminerlerle sektörün gelecek vizyonu WIN EURASIA'da ziyaretçilerle birlikte ele alacağız. WIN EURASIA'nun fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen destekleyici programlarıyla bu yıl da sektöre önemli katkılar sunacağına inanıyoruz".

Yapılan bilgilendirmede; 'Sanayide Dijital Dönüşüm', 'Ekonomi, Bilim, Gelecek ve Siz', 'Self Service Industry 4.0', 'Bilişim Teknolojilerinin Endüstriye Entegrasyonu: Sanayi 4.0','Üretimde Dijital Dönüşüm', 'Otonom Mobil Robotlar ve Lojistik 4.0', 'Akıllı Üretim Teknolojileri-Dijital Fabrikalar', 'Fabrikalarda IIoT Altyapıları ve Yapay Zeka' ve 'WIN Eurasia Dijital Dönüşüm Sohbetleri' fuarın en dikkat çeken konferans başlıkları olacak. WIN EURASIA bünyesinde dört gün boyunca birbirinden farklı konu ve konukların yer alacağı 7 farklı konferans ve panel düzenlenecek.

Sanayiye değer katan projeler fuarda ödüllendirilecek

Bu yıl ilk kez WIN EURASIA bünyesinde WINOVATION yarışması düzenleneceği de açıklandı. Yarışmada ürün, hizmet, tasarım, teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projeler ödüllendirilecek. 14 Mart 2019 tarihinde WIN EURASIA Fuarı kapsamında düzenlenecek törende birinci gelen projeye ise bu desteklerin yanı sıra 1-5 Nisan tarihleri arasında Deutsche Messe'nin Almanya'da düzenleyeceği Hannover Messe Fuarı için gidiş-dönüş uçak bileti ve 3 günlük ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.

İş dünyası temsilcileri desteğini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen WIN EURASIA fuarı, MAKFED, İSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD, MAİB gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenleneceği kaydedildi. Devlet destekli alım heyeti programları çerçevesinde birçok ülkeden uluslararası delegasyonların ağırlanacağı fuarda, ikili iş görüşmeleri programı yeni iş bağlantılarının önünü açacak.

Türkiye'nin makine sektörü hakkında bilgi veren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, konuşmasında makine sektörünün gücü ile ülkelerin gücü arasında paralellik bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin makinelerinin rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu aktaran Karavelioğlu şunları kaydetti: "Ülkeler makine sektörünün gücü kadar var. Bu dünyada böyledir. Makine dünyanın en yaygın ticaret kalemidir. Türkiye'nin makinecileri olarak az enerji sarf eden ama verimliliği yüksek olan makineler ihraç ediyoruz. Bunları yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin makineciliği her sene yüzde 15 artışla ihracatını 17 milyar dolara taşıdı. Bizim ihracatımızın yüzde 60'ı Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye'de 600'e yakın yabancı makine imalatçısı var. Bunların ortalama yatırım büyüklüğü 1,5 milyon dolar".

Karavelioğlu, Türkiye'nin makinelerinin tanıtımı için fuarların stratejik bir öneme sahip olduğunu, pazar çeşitliliğini artırmak ve yeni temaslar kurmak için fırsatlar oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin rekabetçi, fiyat ve performans açısından iyi makineler ürettiğini dile getiren Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, Türkiye'nin ciddi bir makine ihracatçısı olduğunu ve Türkiye'de çok önemli firmaların bulunduğunu belirterek, "Çok iyi makine üretip ihracat yapabilen teknolojiyi üst seviyeye çıkarmış Almanya ve Amerika ile rekabet edebilen firmalarımız var. WIN EURASIA Fuarı'nda çok iyi bir sinerji ortaya koyuluyor. Bütün paydaşlar burada bizim üyelerimizde makinalarını fuarda sergileyecekler. Bunlar akıllı makineler, robotlar ve 0 ile donanmış makinalarımız hep High Tech makineler fuarda olacak" dedi.

Sanayide dijital dönüşüm çağının eşiğinde olduklarını söyleyen Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı; ise şunları kaydetti: "Hiçbir zaman makineler insanların yerini alamayacak. Çünkü duygu insan ile makina arasındaki fark. Dolayısıyla bir duyguyu makineye vermek doğru değil. Çünkü yapay olur. Yapay bir duygu ile hareket eden çok yapmacık olur. Onun için insanın yerini alamaz ama fiziksel olarak çalışacağımız işlerde insanın yerini alır. Fuarda bunun ilk adımlarını göreceğiz. Robotlardan kendi başına çalışan makinelere kadar her şey fuarda sergilenecek".

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar Türkiye ve dünyada makine sektörünün içinde bulunduğu durumu ve gittiği yeri görmek açısından fuarların önemli olduğunu söyledi.

Kumbasar, makine sektöründe kilit bir rol oynadıklarını, bütün branşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirerek, akışkan güç sistemlerinde ulaşılan noktayı şöyle ifade etti: "Şu anda akışkan güç sistemlerine uzaktan müdahale edebilir, uzaktan arızaları çözebilir durumdayız. Makinelerin arızasını önden haber verebilecek teknolojiye ise çok yakınız".

Türkiye olarak çok iyi makineler üretip, yazılımlar hazırladıklarını aktaran Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu, fuarda bütün bu makinelere can veren enerji sistemlerinin en son ve güvenilir uygulamalarının sergileneceğini kaydetti.

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, makinen sektörünün ihracat hedeflerinin çok büyük olduğunu, dernek olarak hem bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaya hem de makinelerin Avrupa Birliği standartlarında üretilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.