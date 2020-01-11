Türkiye'nin ilk “Öğretmen Kariyer Fuarı” başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ‘Öğretmen Eğitimi'ne yönelik açıklamalarının ardından harekete geçen üniversiteler, Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) programında buluştu.

Eğitim sektöründe öğretmenlerin yeri ve önemi düşüncesiyle hareket eden “Öğretmen Kariyer Fuarı” Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlendi. Fuarda ‘Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Kullanımı', ‘Özel Okullarda Eğitim ve Öğretmenlik', ‘Özel Eğitim', ‘Öğretmenlik Kariyerinde Gelişim ve Alternatifler' ve ‘Yönetimde Yenilikçi Uygulamalar' gibi başlıklar üniversitelerin dekan ve öğretim üyeleri tarafından ele alınacak. Katılımın ücretsiz olduğu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda öğretmen, öğretmen adayları ve eğitimciler hem sektörü değerlendirme ve geliştirme fırsatı hem de yeni mezun olan ya da iş arayan öğretmenlerle, öğretmen arayan kurumlar bir araya gelme fırsatı yakalamış olacaklar. İki gün boyunca devam edecek olan ve bugün gerçekleşen fuarın açılışına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katılım gösterdi.

“Mevcut yatırımların en önemlisi eğitime yapılandır”

Mevcut yatırımların arasında en önemli yatırımın eğitim olduğunu söyleyen ve açılış konuşmasında böyle bir fuar için herkese teşekkür eden Levent Yazıcı ayrıca bu fuar sayesinde öğretmenliğin yeni farklı bir boyutta konuşulacağı bir ortamın sağlandığını da belirtti. Yazıcı ayrıca “Öğretmenlik mesleği hakkında ne kadar konuşulsa o kadar azdır. Etkisi sonsuza kadar uzanan böyle bir mesleğin de mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 2023 eğitim hedeflerimiz arasında sonuçta öğretmenleri de ilgilendiren birçok alan var. Nitelikli ahlaklı çocuklar yetiştirme amacı, öğretmenlere güvenerek konulan bir hedef. Bu yüzden öğretmenlerimizi yetiştiren yükseköğretim kurumlarının da yeri burada çok önemli. Öğretmenlerin başarıları ve mesleklerini en iyi şekilde idame ettirmeleri çocuklarımızın başarısında da doğrudan etkilidir. Örneğin PISA sonuçlarına bakılırsa, dersine ilgi duyan ve bu ilgisini ve motivasyonunu öğretmen olarak öğrencilerine hissettiren, sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA'da fark oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca geride olan öğrencilere yardım fırsatları sunabilen öğretmenler de farklılık oluşturuyor. Bu bağlamda öğretmenlerimiz için düzenlenen bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Eğitim diğer sektörlerin lokomotifidir”

Açılış konuşmasında eğitim sektörünün diğer sektörlere önderlik ettiğini ve bu alanda gelişilmediği takdirde ilerlemenin olmayacağını ifade eden Enver Yücel konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Bugün çok güzel bir adım atılıyor. Önemli bir işi başlatmış oluyoruz. Eğitim sektörü içerisinde 43 yıldır çalışıyorum. Bunu nasıl başardığımı sorduklarında, ‘öğretmenin gücü ile..' yaptığımı söylüyorum. Bugün eğer benim kurumum bir yerlere geldiyse öğretmenin başarısı inancı ve başarısıyla geldi. Onun için öğretmenin gücünü, değerini, kıymetini en iyi bilenlerden birisiyimdir ve halen daha o yüzden 15 bin öğretmenle çalışıyoruz. Eğitim diğer tüm sektörlerin lokomotifidir. Eğitim sektörü kötüyse olmaz, ilerleme kaydedemeyiz. O yüzden eksiklerimizi kapatmalı ve bu anlamda yatırımlara en çok eğitim sektöründen devam etmeliyiz. Bugün dünyanın en geri kalmış ülkesine de gitseniz, en gelişmiş ülkesine de gitseniz halen daha ana konu eğitimin geleceğidir. Sistemler gelir geçer, değişir, düzelir ya da şekil alır. Fakat değişmeyen tek bir şey var o da öğretmenlik mesleğidir. O anlamda öğretmenlerin kariyerlerine katkı sağlamak için fuar düzenleyeceğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Şirin Karadeniz bana geldiğinde çok sevindim. Bu tarz fuarlar Avrupa'da yıllardır yapılıyor. Şimdi bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük fuarı olma noktasına gelecek ve bunu uluslararası boyuta da taşımalıyız. O yüzden bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

“Öğretmenlik profesyonel bir meslektir”

Fuarın oluşum aşamasına öncüllük eden Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise fuarın açılış amaçlarından ve katkılarından bahsederek, “Önceliğimiz öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunu hatırlatmak” olduğunu söyleyerek, "Öğretmenliğin bir profesyonel meslek olduğunu tekrar hatırlatmak, öğretmenliğin mesleki itibarını arttırmak, öğretmenliğin sorunlarını konuşmak ve bu sorunlara hep birlikte çözüm olabilecek bir platform oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda öğretmen arayan kurumlarla iş arayan yeni mezun öğretmen adaylarımızı da bir araya getirmek istedik. Böylece hem CV'lerini verebilecekler hem bu kurumları tanıyor olacaklar hem de kariyer imkânlarına ilişkin de farkındalık olmuş olacak. İçeride ayrıca eğitimler atölyeler, paylaşımlar, paneller var. Bizim burada yapmak istediğimiz şey; öğretmenliğin profesyonel bir meslek ve bir kariyer gelişiminin olduğunu göstermek. Sadece bir vicdan mesleği, sadece atandığı gün biten bir meslek olmadığını hatırlatmak istiyoruz ve kariyerleri noktasında öğretmenlerimize destek olan bir destek platformu oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelecek yıllarda öğretmenliğin kariyer yolculuğu çok önem taşıyor”

YEGAM Akademik Direktörü Doç. Dr. Hatice Necla Keleş de, "Öğretmenlik çok önemli ve çok saygın bir meslek ve önemli bir kariyer sürecidir. Dolayısıyla öğrencilerimiz eğitim bilimleri fakültelerinden mezun olduktan sonra aslında öğrenmeyi durdurmuyorlar tam tersine çok farklı bir platformda öğrenmeye devam ediyorlar. Öğrenme yaşam boyu devam ettiği için öğretmenlik mesleği bu değişimi en önde yakalaması gereken bir meslek grubu. Çünkü yeni nesil meslekler yeni nesil öğrenciler yeni nesil öğretmenler tarafından yetiştirebilecek. Bu nedenle öğretmenlik ve öğretmenliğin kariyer yolculuğu hiç olmadığı kadar gelecek yıllarda da önem taşıyor” dedi.