Türkiye'nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağının tanıtımı yapıldı

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, Türkiye'nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağının tanıtımını yaptı. Şeker kamışından üretilen Castrol Magnatec Bio-Synthetic ile şirket, motor yağı pazarında çevresel sorumluluğu da ön planda tutuyor.

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı Castrol Magnatec Bio-Synthetic'i pazara sundu. Yüzde 25'i şeker kamışından elde edilen baz yağdan oluşan ürün, karbon nötr oluşuyla da farklılaşıyor. Ürünün pazara girişini, Z kuşağının ekolojik hassasiyetlerini ortaya koyan araştırma sonuçları ile birleştiren şirket, motor yağı pazarında çevresel sorumluluk hareketinin öncüsü olmayı hedefliyor.

''Ürünün en büyük farkı yüzde 25'in yenilebilir bitkisel baz yağdan oluşuyor olmasıdır''

Ürün hakkında bilgi veren Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, ''Ürünün en büyük farkı yüzde 25'in yenilebilir bitkisel baz yağdan oluşuyor olmasıdır. Bu durum madeni yağ sektöründe bir ilk. Ürünümüzü test ederken, 2 değerli kıstas vardı; öncelikle bitkisel yağ oluşumuyla ilgili arzın sağlanması ve yüksek performans sağlayan Castrol Magnatec özelliklerini aynı şekilde devam ettirebilmesiydi. Zaten aynı akım moleküllerle üretildi. Hem laboratuvarda hem de Kanada'nın soğukları, Çin'in sıcakları gibi farklı coğrafyalarda 1 milyon kilometrede test ettik. Aynı sonucu aldığımızı gördüğümüz noktada hazır hale getirdik, üretimine başladık'' dedi.

''Türkiye'de öncü olmayı seviyoruz''

Ürünün Avusturalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de piyasaya sürdüklerini nedenini açıklayan Karagül, ''Bunun birkaç sebebi var. Türkiye'deki bu segmentin daha sürdürebilirliğine olan ilginin artışını takip ediyorduk. Türkiye bu açıdan önemli bir noktada. Özellikle yeni jenerasyonda bunun öneminin ne kadar anlaşıldığını araştırmalarda da görüyorduk. O yüzden doğru bir başlangıç olarak gördük. Bununla birlikte Castrol dünyası içerisinde Türkiye'de öncü olmayı seviyoruz. O yüzden böyle bir ürünün geliştirilmesiyle hızla pazara sunmak istedik'' şeklinde konuştu.

''Gençler, çevreci markaları seçtiklerini söyledi''

Şirketin gençler arasında yaptırdığı çevre farkındalığı araştırmasının sonuçlarını paylaşan Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, ''Gençlere şu soruları sorduk: Ne kadar çevrecisiniz ve çevreye ne kadar duyarlılığınız var? Çevreci markaları ne kadar tercih ediyorsunuz? Araştırma sonuçlarında gördük ki: Türkiye'de gençlerin yüzde 78'i çevreye duyarlı. Bunların yüzde 73'ü diğer şirketlerin duyarlı olması gerektiğini ifade ediyor. En önemlisi de çevreci markaları seçtiklerini ve yüzde 51'i ''Cebimden daha fazla para çıksa da beni çevreye daha fazla duyarlı şirketlerin ürünlerini alırım'' diye söyledi. Gençler arasında çevreye karşı inanılmaz bir duyarlılık ve çevreci seçimler yaptığını görüyoruz. Bu sonuç, dünyadaki trendlerden daha yüksek çıktı. Dünyadaki genel trendleri, gençlerimizde de fazlasıyla görüyoruz'' diye konuştu.