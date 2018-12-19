Türkiye'nin ilk yerli propolis markasına ödül

Türkiye'nin ilk ve tek yerli propolis üreticisi BEE'O Propolis, inovasyon konusundaki başarılı çalışmalarıyla “İstanbul Altın Değerler” ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin katma değer oluşturan markaları ödüllendirdiği İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin ilk ve tek inovasyon ödüllü yerli propolis üreticisi BEE'O Propolis'i, inovasyon konusundaki üstün başarılarından dolayı “İstanbul Altın Değerler” ödülüne değer görüldü.

“Küresel krizden çıkışın yol haritasını belirlemek” temasıyla gerçekleşen “İstanbul Ekonomi Zirvesi ve İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni”, gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede, katma değer oluşturan yenilikçi 37 kişi ve kuruma çalışmalarından dolayı ödül verildi. Zirve'ye, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katılım gösterdi.

BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, ödülünü Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kamışlı Sabancı'nın elinden aldı.

Kadın girişimci olmanın zor olduğunu dile getiren Samancı, “Kadın girişimci olmak ve sektörde tutunabilmek bir hayli zor bir yolculuk ancak bu yolculukta aldığımız destekler bizi cesaretlendiriyor. Yaptığımız her araştırma ve bu doğrultuda ürettiğimiz her ürün, öncelikle ülkemize değer katma amacını taşıyor. Ne mutlu bize ki kurulduğumuz günden bu yana geçirdiğimiz 5 yılı, 24 farklı ödülle taçlandırdık. Bunların birçoğunu ulusal ve uluslararası arenalarda aldığımız inovasyon ödülleri oluşturuyor. İstanbul Altın Değerler ödülü ile bu inovasyon ödüllerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

2019 hedefleri hakkında da bilgi veren Samancı, Ar-Ge çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve pazara yeni ürünler sunacaklarını kaydetti.

"İhracatta artış sağlıyoruz"

TİKAD'tan aldıkları yatırımı, yeni inovatif katma değerli ürünleri üretmek amacıyla kullanacaklarının altını çizen Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak adına çıktığımız bu yolda, Türkiye'de daha önce üretilmeyen propolisi, yine Türkiye'de ilk kez geliştirdiğimiz "Sözleşmeli Arıcılık Modeli" ile üretiyoruz. Bu üretim sürecinde geliştirdiğimiz proses yöntemimiz ile propolisi, insan tüketimine uygun hale getirdik. Her geçen gün büyümeye ve ülkemizin adını yurtdışında temsil etmeye devam ediyoruz. Bugün, ayrıca BEE&YOU markamızla Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere, Avusturya, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Pakistan'a ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 2019'da da hız kesmeden ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.