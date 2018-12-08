Türkiye'nin ilk yerli üretimi propolise ödül

Türkiye'de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye'de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek adına KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile 2013'te kurulan BEEO, İTÜ ARI Teknokent firması ürünü olarak, Türkiye'de ilk defa yerli üretimini başlattığı propolis için, geliştirdiği özütleme yöntemiyle TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından İnovasyon ödülüne layık görüldü.

BEEO Propolis'in Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, ödül kapsamında konuşmacı olarak davet edildiği Dünya İslami Bankacılık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Yurt içinde BEEO, yurt dışında ise BEE&YOU markasıyla propolis, arı sütü, bal, polen içeren ürünlerimizi, kovandan sofraya prensibiyle, besin içeriğini ve biyolojik aktivitesini koruyarak tüketicilerimize sunuyoruz. Burada da ülkemizi temsil ettiğimiz ve kendi üretimimizi sizlerle paylaşabildiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Türkiye'den ve dünyadan 23 farklı ödül aldık. Ülkemizde, sözleşmeli arıcılık modeli ile yerli üretim yapan ilk ve tek propolis markasıyız. Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere, Avusturya, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Pakistan'a ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu doğrultuda, Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim propolis markası olarak ülkemize değer katmak, arıcılığı desteklemek ve arıcılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz 7 milyon arı kovanıyla kovan sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi fakat Türkiye'de daha önce bal dışındaki diğer arı ürünleri üretimi yok denecek kadar azdı. Biz 2013 yılında Sözleşmeli Arıcılık modeliyle tüm bu ürünlerin yerli üretimini başlattık. Ülkemizde bal dışında diğer arı ürünlerinin üretimine arıcıları teşvik ederek hem onlar için ayrı bir gelir kaynağı hem de ülkemiz için bir katma değer kattı. Bu doğrultuda; yeni iş imkanları oluşturmak, arıcılığın gelişiminde rol oynamak ve bu anlamda bir farkındalık oluşturuyor olmaktan dolayı çok gururluyuz" dedi.