Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Garanti BBVA'nın destek verdiği başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi. Yarışmada

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı. İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde, dört kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, Mamajoo Sağlık Ürünleri'nin kurucusu Ayla Müstecaplıoğlu ‘Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' seçildi. Kübra Yurtsever Kargı, Natuva Kokulu Üzüm girişimiyle ‘Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', Vivosens kurucusu Gözde Büyükacaroğlu ‘Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi' oldu. Köstebek'i hayata geçiren Müge Baltacı ise ‘Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi' ödülünü kazandı. Garanti BBVA kadın girişimcilere finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma başlıklarında destek sağlıyor.

“Kadın girişimci oranı yüzde 14'e yükseldi”

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya , “Garanti BBVA olarak, kadının güçlenmesi, ekonomide daha fazla söz alması, toplumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasına verdiğimiz önem her işte pusulamız oluyor. Biliyoruz ki kadınlar için yüzde 100 eşitlik sağlanmayan bir dünyada ileriye gitmemiz ve sürdürülebilirlikten bahsetmemiz mümkün değil. Biz bu yola çıktığımızda ülkemizde yüzde 5'lerde olan kadın girişimci oranı toplam ekosistem içinde yüzde 14'e yükseldi. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüzde 34'e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması. Bu nedenle iş hayatında kadın erkek eşitlenene kadar ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken kadın ve erkeğin her anlamda eşit olduğu bir ülke oluşturmamız daha da önem kazandı. Cumhuriyetin 100. yılında kadınların sesinin daha gür ve güçlü çıkmasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kadın girişimcilere2022'de toplam 28 milyar TL kredi

Sibel Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kapsayıcı büyüme çalışmalarımız ekseninde olumlu ayrımcılık yaparak Türkiye'de ilk ve öncü olduğumuz Kadın Girişimci Programı'yla 2006 yılından beri finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma başlıklarında ekosisteme katkı sağlıyoruz. Kadın girişimcilerin finansman ihtiyacı için 2022'de toplam 28 milyar TL kredi kullandırdık. Ancak kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızla her zaman finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçmeyi hedefledik. Çalışmalarımızın cesaretlendirme ayağında Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla kadınların önündeki görünmez engelleri kaldırıp motivasyonlarının artmasını, başarı hikâyelerini duyurmasını ve rol model olmalarını sağlıyoruz. Bugün toplamda 43 bini aşan başvuru sayısıyla bir dayanışma topluluğu oluşturduğumuz yarışmayla birçok kadının hayatına dokunduk. 2007'den bu yana kadın girişimcilerin her alandaki başarılarına şahit olduk. Bir kadına bile ulaşmak ve dayanışma içinde olmak çok önemliyken biz büyük bir ekosistem oluşturduk. Bu kapsamda yarışmaya başvuru yapan, finale kalan ve kazanan tüm kadın girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. 17 yıldır olduğu gibi bundan sonra da finansal ve finans dışı desteklerimizle kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz.”