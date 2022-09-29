Türkiye'nin Kültür yıllığı yayında

Bir zamanlar yayıncılık dünyasında kendine çokça yer bulan ‘yıllık yayıncılığını' geleneğini yaşatmaya devam eden Zeytinburnu Kültür Sanat, Türkiye'deki kültür sanat olaylarının derlendiği “ZKS Kültür Sanat Yıllığı”nı okuyucuyla buluşturdu.

Türkiye'deki kültür sanat olaylarını yeni bir biçimde ve derli toplu bir hâlde okurlara sunan ZKS Kültür Sanat Yıllığı yayınlandı. Yıllık, kültür alanını meydana getiren tüm kolların her birinde yılın bilançosunu kuşbakışı da olsa görmeyi mümkün kılan bir yaklaşım sunuyor. ZKS Kültür Sanat Yıllığı, Zeytinburnu Kültür Sanat'taki etkinliklerin kronolojik dökümü ile Türkiye'deki önemli gelişmelerden bir kısmını derleyip bir araya getirirken, bunun yanında her zamanki gibi yıl içindeki gelişmeleri perspektif, yorum ve portre yazılarıyla kısa da olsa masaya yatırıyor.

Kültür dünyasında 1 yıllık gelişmeler mercek altında

ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nın üçüncü sayısı alanın takipçileri için hazine niteliğinde sayılabilecek 43 akademisyen, sanatçı, yazar, şair, gazeteci ve eleştirmeni bir araya getiriyor. Köklerimizden geleceğe uzanan özgün bir kültür sanat politikası yaklaşımıyla 2021 Haziran'ı ile 2022'nin Mayıs ayı sonuna kadar bizdeki pek çok olaya yer vererek kültür dünyamızı anlamak için çok değerli kılavuzu ortaya koyuyor. ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nda; Kültür tarihi, göçmenlik, çocuk edebiyatı, kayıp notların peşindeki kâşifler, eleştirideki yeni yönelimler, ekoloji kültüründeki dönüşüm, dijital yayıncılık, kaybolan kitapçılar, kültürel diplomasi, sanata ve kültüre erişim, arkeoloji, karikatürün siyaseti, kitap ekleri, edebiyat eğitimi, kültürel miras, Atatürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı, dizi ve sinema sektöründeki eski ve yeni uyarlamalar, Türk seyircisinin eğilimleri, çağdaş sanat, dergiciliğin yeni mecraları, Türk sineması tarihi ve eleştirisi, tarih dergiciliğinin meseleleri, sergiler, biyografik filmler, kütüphaneler, okuma kültürü, dergilerin ahvali, İstanbul Mushafı, İslam Felsefesi klasiklerindeki çeviri sorunları, gelecek öngörüleri, düşünceye, felsefeye, müziğe, edebiyata, tiyatroya, resme, yayıncılığa ve karikatüre adanmış hayatlara dair birçok kültürel olayların bir yıllık bilançosu sunuluyor.

ZKS Sanat Yıllığı'na, Zeytinburnu Kitapçısı'ndan ulaşabilir ya da https://zeytinburnu.istanbul/belediye-yayinlari/adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.