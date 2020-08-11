Türkiye'nin lojistik gücü salgına rağmen yeni yatırımlarla büyüyor

Ocak ayından bu yana 12 bin 100 metrekarelik depo ve transfer merkezi yatırımı yapan Mars Logistics, Türkiye'nin 81 ilindeki üreticiye yurtiçi dağıtım hizmeti vermeyi hedefliyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de lojistik oldu. Özellikle karayolu taşımacılığında kapatılan sınırlar nedeniyle birçok sevkiyat gerçekleştirilemedi. Bu dönemde Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics, uluslararası taşımacılıktaki yetkinliklerini Türkiye içi operasyonlara da taşımak için bir dizi yatırım gerçekleştirdi. Ocak ayında Eskişehir'de 1.000 metrekarelik, Mayıs ayında ise Manisa'da 5 bin 600 ve 5 bin 500 metrekarelik olmak üzere toplam 3 yeni depo açan şirket, Türkiye'nin 81 iline gerçekleştirdiği yurtiçi dağıtım hizmetini güçlendirdi. Ayrıca 2020 sonuna kadar Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da yeni transfer merkezlerinin kurulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Genişletilen dağıtım kanalları ile lojistiğin gerektirdiği tüm hizmetleri Türkiye'nin her ilinde entegre bir şekilde sunduklarını belirten Mars Logistics Yurtiçi Dağıtım Kanalları Geliştirme Müdürü Mahmut Yortaç, bu sayede yerli üreticiyi de desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı. Yortaç, “81 ilimizde ulaşılabilir olacak şekilde sistematize ettiğimiz altyapı yatırımlarımızın odağında ise özellikle yerli üreticilerin sınırlarını ortadan kaldırmak ve erişim güçlerini artırmak var. Müşterilerimize Komple ve Parsiyel Dağıtım, Cross-dock, Eve Teslimat, Lowbed Taşıması, Konteyner Taşıması, Milkrun Operasyonları, müşteriye özel dedike araç ve Mikro Dağıtım hizmetleri sunuyoruz. Eskişehir ve Manisa'da açtığımız yeni depolar ile de yurtiçi dağıtımın depolamasını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Yeni yatırımlar yolda”

Kısa sürede ciddi bir ivme kazandıklarına ve Yurtiçi Dağıtım'da 2020 yılında yüzde 100'lük bir büyüme hedeflediklerine de değinen Yortaç, gelecek yatırımlarına ilişkin olarak “2019 yılında tek bir müşteri ile çıktığımız bu yolda, şu an otomotiv yan sanayi, tekstil, beyaz eşya, FMCG, inşaat, yapı market gibi sektörlerde yaklaşık 50 farklı müşteri ile çalışıyoruz. Yıl başında Eskişehir'de açtığımız transfer ve toplama merkezi ve Mayıs ayında Manisa'da açtığımız iki yeni depo ile yurtiçi depolama noktasında önemli adımlar attık. 2020 yılı sonuna kadar yatırım planımız ise Ankara, İzmir, Bursa, Adana'da ve farklı illerde yeni cross-dock ve transfer merkezleri açarak parsiyel mikro dağıtım hizmeti verme yönünde olacak” dedi.

“Fabrikadan teslime tüm süreç takip altında”

Lojistik operasyonlarında takip konusunun önemine dikkat çeken Mahmut Yortaç, “Örneğin beyaz eşya sektöründeki müşterimizle sistemlerimizi entegre ettik. Bu sayede, ürünler fabrikadan yüklenmeden önce barkodları oluşturuyor, el terminalleri ile ürünlerin üzerinde bulunan barkodlar okutuluyor ve araçlara yükleniyor. Ürünler Mars'ın transfer merkezine ulaştığında el terminali ile okutuluyor ve depoya indiriliyor. Yazılım üzerinde rut planlaması yapıldıktan sonra ürünler tekrar okutularak araca yükleniyor ve bayilere, servislere veya evlere teslimatı gerçekleşiyor. Müşterimiz, yük takip ekranına ürün kodu, irsaliye numarası, bayi adı gibi bilgileri sisteme girerek o ürüne ait tüm hareketleri sistem üzerinden takip edebiliyor” şeklinde konuştu.