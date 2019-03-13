Türkiye'nin Marmaray demiryolu hattı, Siemens Mobility teknolojisi ile hizmete girdi

Asya-Avrupa koridorunu bağlamak üzere bir girişim olan 76 km'lik Marmaray projesi dün itibariyle hizmete açıldı. Proje; Anadolu yakasında Gebze'yi Avrupa yakasında Halkalı'ya banliyö trenleri, şehirlerarası ve yüksek hızlı trenlerle bağlamanın yanı sıra bir de yük bağlantısı sunacak. Bu hattı inşa eden ortak girişim içerisinde yer alan Siemens Mobility, Sinyalizasyon ve Kontrol sisteminin ve Haberleşme sistemlerinin yanı sıra SCADA sistemini tesis etti ve devreye aldı. Yolcu yoğunluğunun en üst seviyede olduğu saatlerde 2 dakikalık bir aralıkla saatte 75 bin'den fazla yolcu, seyahatini daha etkin gerçekleştiriyor.

Asya-Avrupa koridorunu bağlamak üzere bir girişim olan 76 km'lik Marmaray projesi dün itibariyle hizmete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde yer alan Marmaray projesinin ana aşaması için gelir işletmesine de başlandı. Bu hattı inşa eden ortak girişim içerisinde bulunan Siemens Mobility, sinyalizasyon ve kontrol sisteminin ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra SCADA sistemini tesis etti ve devreye aldı. Hat; 43 km'si yarımadanın Anadolu yakasında ve 19 km'si Avrupa yakasında olmak üzere 62 km'lik mesafeyi, İstanbul Boğazı'nın altından geçen 14 km'lik tünele bağlıyor. Toplam uzunluğu 76 kilometre olan hat İstanbul büyükşehir bölgesi için karma bir banliyö, şehirlerarası ve yük hizmeti sağlamanın yanı sıra Ankara-İstanbul yüksek hızlı koridoruna Gebze-Halkalı kesiminin entegrasyonunu da sağlayarak, bir kıtadan diğer kıtaya geçişler için daha yüksek kullanımı sunacak. Yolcu yoğunluğunun en üst seviyede olduğu saatlerde 2 dakikalık bir aralıkla saatte 75 bin'den fazla yolcu, seyahatini daha etkin gerçekleştiriyor.

Yoğun bir kıta koridorunda verimliliği arttırıyor

Siemens Mobility CEO'su Michael Peter konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Marmaray projesi, Türkiye'nin sadece ulaşımın kent üzerindeki çevresel etkisini azaltmakla ve yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayan, aynı zamanda 2 kıtayı birbirine daha iyi bağlayarak en iyi kullanımını garanti eden akıllı altyapıya olan bağlılığına işaret ediyor. Siemens Mobility, yoğun bir kıta koridorunda verimliliği artırıyor ve bekleme süresini asgari düzeye indiriyor".

Türkiye'nin iddialı demiryolu yatırım planı

Yapılan açıklamada; Marmaray projesi, Türkiye'nin iddialı demiryolu yatırım planının ayaklarından biri. Bu aşamaya, Maltepe'deki İşletme Kontrol Merkezinin merkezileştirilmesi ile birlikte, İstanbul Boğazı'nın her 2 yakasındaki büyükşehir bölgesinde raylı sistemin tasarlanması ve yenilenmesi dahil. İstanbul neredeyse 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük kentlerinden biri. İstanbul Boğazı'ndan geçen Marmaray tünelinin açılışından önce kentin 2 yakası arasında eskiden mevcut tek bağlantı, feribotlarla ve karayolu trafiğine mahsus 2 köprü ile sağlanmaktaydı. Trafik sıkışıklığını azaltmak ve sürdürülebilirliği iyileştirmek gayretiyle yönetim, kentsel ulaşım altyapısını genişletti.

Siemens Mobility'den gelişmiş çözümler

Hat ile ilgili yapılan bilgilendirmede; hem ERTMS (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi) hem de CBTC (Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi) sistemleri ile donatılmış durumda. Türkiye Ankara-Konya Yüksek Hızlı hattında halihazırda hizmet vermekte olan ERTMS FUTUR teknolojisini ve Singapur'daki Downtown Line metrolarında hizmet vermekte olan Trainguard sistemini içeriyor. Siemens Mobility Türkiye'de halihazırda Bandırma-Manisa hattında, Samsun-Kalın, Konya-Karaman-Ulukışla hattında, Ankara-Konya hattının hız yükseltme çalışmalarında ve son olarak Yerköy-Sivas'ta sinyalizasyon projeleri gerçekleştirmekte; bunlara ilaveten Tekirdağ-Muratlı hattı için hat serbestliği algılama sistemleri teknik çözümünde iş birliğinde bulunuyor.