Türkiye'nin mega demir yolu projelerine yenilikçi çözümler üretiyorlar

Türkiye'de tüm mega demir yolu özellikle de hızlı tren projelerinde yer alarak, yenileme ve modernizasyonunda önemli bir ortak olan Thales, İstanbul'da düzenlenen Eurasia Rail'e katıldı.

Thales, ürettiği çözümler ve hizmetlerle yakın zamanda açılan yüksek hızlı tren hattı üzerinden başkenti Sivas'a bağlayan Ankara - Yerköy hat kesiminde önemli rol oynuyor. Başkent Ray'daki sistemlerde 3 adet anklaşman, merkezi trafik kontrolü (CTC) ve güncellemeler ile 155 kilometre uzunluğunda sinyalizasyon çözümlerinin yanı sıra Kırıkkale-Yerköy hat kesiminde ETCS L1 ve geçici hız sınırlama sistemleri sağlayarak, Türkiye'deki projelerin önemli bir çözüm ortağı olan şirket, mega projelerde ürettiği çözümler ile seyahat süresini daha da azaltıyor. Bu sayede güvenli bir yolcu deneyimini dönüştüren emniyetli ve güvenilir bir ortam oluşturuyor. Türkiye'nin 2000'li yılların başından sonra demir yolları alanında büyük bir atılıma girdiğini aktaran Thales Türkiye Genel Müdürü Barış Balcılar, "Türkiye özellikle hızlı tren ve metro hatlarında çok büyük projelere imza attı. Biz de bu projelerin birçoğunda yer aldık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesinin sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin 14 yıldan beri bakımlarını da biz üstleniyoruz 100 kişilik ekibimizle birlikte. Türkiye'de her geçen yıl istihdamı da artırarak projelerimize devam ediyoruz. Şu an yaklaşık 15 kişilik bir mühendislik ekibimiz var ve yeni projelerle bu istihdamda da artış sağlanacaktır" dedi.

“Türkiye'de birçok mega projede Thales'in imzalarını görmek mümkün”

Türkiye'de 2000'li yılların başından beri TCDD'ye hizmet verdiklerini belirten Balcılar, "İlk projemiz 2004 yılında Ankara-İstanbul hızlı tren hattı ile başladı. Bugüne kadar Türkiye'de birçok mega projede Thales'in imzalarını görmek mümkün. Bunlardan bazıları; Başkent Ray projesi, Ankara- İstanbul Hızlı Tren, Başkenti Sivas'a bağlayan Ankara-Yerköy, Sincan - Köseköy, Gaziray gibi projeler ile İstanbul'un Kadıköy - Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ile halen projelerimiz devam ediyor. Kadıköy- Kartal metrosuna 2009 yılında başladık ve halen uzatmaları devam ediyor. Bu proje Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanan ilk metro projesi bu açıdan da önemli. Bu hattın Pendik bölgesine inen uzatmalarını da Thales olarak sinyalizasyon sistemlerinin yapımına devam etmekteyiz. Türkiye'de Kadıköy- Kartal projesinde haberleşme tabanlı bir tren kontrol sistemini İstanbul'a kazandırdık. Bu proje şu an sürücüsüz işletmede olmasa da sürücüsüz işletmeye yükseltilmeye uygun bir sistemdir” diye konuştu.

“Avrupa Tren Kontrol Sistemi'ni Türkiye'de ilk olarak biz işletmeye aldık ve monte ettik”

Avrupa Tren Kontrol Sistemi'ni ülkeden ilk işletmeye alan ve monte eden şirket olduklarını aktaran Balcılar, “TCDD'nin aldığı karar ile Avrupa'nın demir yollarına uyumlu Avrupa Tren Kontrol Sistemi'ni Türkiye'de ilk olarak biz işletmeye aldık ve monte ettik. Daha sonrasında ise bu sistemin ‘seviye-2' uygulamasını da Türkiye'de ilk kez yine Thales devreye aldı. Bu yönden Türkiye'de öncü firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Son yıllardaki dijitalleşme ve inovasyon trendi ile sistemlerimize birçok yenilikçi ürün ekledik bunlardan bazıları sistemlerimizin uzaktan izlenmesi bunun yanı sıra yolcu seyahat analizleri gibi sistemler. Özellikle Thales ray devresi ve dağıtılmış sistemlerle hem sahadaki ekipman yoğunluğunu azaltarak hem de uzaktan erişimi yazılım bazlı yaparak inovasyon çözümlerimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.