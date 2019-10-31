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Türkiye'nin önde gelen iş adamları, tecrübelerini gençlerle paylaştı

Ortak Akıl İş Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen “Geleceğin Patronları Bugünün Liderleriyle Buluşuyor” konferansında Türkiye’nin önde gelen iş adamları tecrübelerini genç girişimcilerle paylaştı.

Ortak Akıl İş Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen “Geleceğin Patronları Bugünün Liderleriyle Buluşuyor” konferansında Türkiye'nin önde gelen iş adamları tecrübelerini genç girişimcilerle paylaştı.


Ortak Akıl İş Platformu tarafından düzenlenen “Geleceğin Patronları Bugünün Liderleriyle Buluşuyor” konferansı İstanbul'da başladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği konferansta iş adamları genç girişimcilere tecrübelerini anlatarak onlara iş hayatında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi.


Konferansta konuşan Ortak Akıl İş Platformu Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, “Aramızda çok değerli duayenlerimiz var. Biz akil insanlarımızı şirketlerimizi bu günlere getiren kurucularımızı, büyüklerimizi, ağabeylerimizi baş tacı etmeliyiz. Baş tacı edeceğiz ki bugünün gençleri yarının patronları olsun. Aksi halde ego patlaması yaparak 'biz olduk' dediğimiz anda aslında bitişin ilk adımını atmış olacağız. Biz bugün dedik ki gençlerle duayenleri bir araya getirelim onları dinleyelim onların sıkıntılarını, yaşadıklarını tecrübelerini, pişmanlıklarını ve yarınlarımıza tecrübelerini aktarsınlar” diye konuştu.



40 yıllık tecrübemizi gençlere aktardık


40 yılda dünyanın birçok noktasından edindiği tecrübeyi gençlere aktarmaya çalıştığını belirten işadamı Ali Rıza Arslan, “Ortak Akıl İş Platformunun bu çalışmasını gerçekten büyük bir takdirle izliyorum. Şimdi ki gençler çok şanslı biz 40 yıllık dünyanın her tarafında edindiğimiz birikimleri bu gençlere anlattık. Bu tecrübelerimiz belki de bize milyar dolarlara mal oldu. Bugün bu süre içinde bunları gençlerimize aktarabildiysek bundan çok büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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