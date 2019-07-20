Türkiye'nin sağlık turizmine destek

Türkiye'nin sağlık kurumları son 10 yılda hatırı sayılır bir gelişme kaydederek dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldı. Türkiye'de kişi başı turist harcaması 600-700 dolar arasında hesaplanırken iken sağlık turizminde kişi başı 6-7 bin dolara kadar çıktığı hesaplanıyor.

Turizmci Yurtşen Adıyaman, Türk sağlık sektörüne katlı vermek amacıyla sağlık turizminde masa başından hastane seçip randevu alıp rezervasyon yapılabilecek bir platform kurdu. Yapılan bilgilendirmede; bookinghealthcare.com ismindeki platformun kısa süre içinde yayına alınması beklenirken, platforma sağlık kurumları ücretsiz olarak üye olabilecek ve medikal paketlerini yapabilecek. Ayrıca hastalar, platform üzerinden dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerindeki sağlık kurumunda istedikleri sağlık hizmetlerini alabilecekler. Bu hizmetler alınırken hastaların seyahat sigortaları yapılırken küresel havayolu şirketlerinin promosyon biletlerini de satın alabilecekler.

"Kullanıcılar çok kısa bir süre içerisinde istediği hizmet paketlerine ulaşılabilecek"

Proje kurucusu Yurtşen Adıyaman, konuyla ilgili, "Masa üstü bilgisayarlardan veya mobil akıllı telefonlardan ulaşılabilecek bir platform geliştirdik. Kullanıcılar çok kısa bir süre içerisinde istediği hizmet paketlerine ulaşılabilecek. Yüzde 100 Türk sermayesi ve projesi olarak hayata geçecek bookinghealthcare.com'a öncelikle Türkiye'den hastane ve diğer sağlık kurumlarının en kısa zamanda üye olmaları gerekli ve platform üzerinden medikal paketlerini hazırlamalılar. Platformumuzu yakın zamanda Türkiye'nin küresel markalarından birisi yapmayı hedefliyoruz" dedi.