Türkiye'nin savunma gücü sergileniyor

Savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler SAHA EXPO'da görücüye çıktı. 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren fuarda 30 bin ziyaretçi hedefleniyor.

876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. 25 - 26 - 27 Ekim'de Uluslararası ve Türkiye'den profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, sadece 28 Ekim'de halka açık olacak.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başta ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, TUSAŞ olmak üzere Türkiye'nin gururu olan en yeni silahları ve teknolojileri ilk kez dünya Savunma sanayi pazarına sunacak.

Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayinin öncüleri olan ve temel taşlarını oluşturan yerli markalar en yeni projelerini ve sürpriz ürünleri ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluştururken, yerli savunma sanayi SAHA EXPO'nun gücüyle uluslararası anlaşmalar, B2B görüşmeler ve projelerini tanıtma, sunum yapma imkanına sahip oluyorlar.

ROKETSAN önemli ürünleriyle fuarda

Fuara yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ''SAHA Expo savunma ve havacılık konusunda Türkiye'nin en önde gelen fuarı olmaya aday. Buraya 57'den fazla ülkenin katılım göstermesi SAHA Expo'nun çok başarılı bir noktaya geldiğinin göstergesidir. Bizle de mevcut ürünlerimizle fuarda yer alıyoruz. Yabancı alıcılarla anlaşmalar sağlayıp kullandığımız ürünleri ihraç etmeyi amaçlıyoruz'' dedi.

Sergiledikleri ürünler hakkında da bilgi veren İkinci, ''ROKETSAN; seyir füzeleri, balistik füzeler ve İHA'lar için oluşturmuş olduğu akıllı mühimmatlarla ilgili ürünlerini sergiliyor. Bunlara uluslararası pazarda yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi sonuca dönüştürmek, bu fuarda da başarılı bir şekilde ürünlerimizi sergileme imkanı bulmak istiyoruz. Burada ROKETSAN ürünlerinin çoğunu sergiliyoruz. Buraya gelenler ATMACA ve Çakır füzelerimizi de görebilirler. ROKETSAN'ın teknoloji içeren alt birimlerini de görebilirler. Ziyaretçilerimiz burada ROKETSAN'ın uzay çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecekler'' diye konuştu.

Uygulanan yaptırım ve kısıtlamalar sonucunda ROKETSAN'da yerlilik oranın arttığını belirten ikinci "Yerli ve milli çözümlere ağırlık veriyoruz. ROKETSAN'da bu oran çok yüksek. ROKETSAN her ne koşulda olursa olsun, kendi imkanlarıyla üretime devam edebilecek kabiliyette" dedi.

Akıncı'ya yoğun ilgi

SAHA EXPO'da Baykar standında bulunan insansız hava araçları katılımcıların ilgisini çekiyor. Stantta bulunan SİHA Akıncı hakkında bilgi veren Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, ‘'Akıncı 20 metre kanat açıklığına sahip, yaklaşık 12 metre uzunluğu var, 6 ton kalkış ağırlığına sahip. 1,5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 40 bin fit irtifaya çıkıyor. 24 saat havada kalma süresi var'' dedi.

Akıncı'nın kullanımı ile ilgili eğitimleri verdiklerini kaydeden Ergin, ''Yakın zamanda Çorlu Akıncı uçuş ve eğitim merkezimizde 6'ıncı dönem Akıncı eğitimi kapsamında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan kursiyerlerimizin eğitimlerini tamamlayarak mezun ettik. Toplamda 110 kursiyerimiz mezun oldu'' ifadelerini kullandı.

BAYKAR tarafından üretilen Kızılelma ve TB2 Bayraktar ile ilgili de konuşan Ergin, ''Kızılelma'nın yapısal entegrasyon süreçleri tamamlandı, testlerimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında ilk uçuşunu yapmayı planlıyoruz. TB2'de yenilenmeye ve geliştirilmeye devam ediyor'' diye konuştu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise ''Alt yüklenici firmalar ile işbirliğimizi geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Askeri ve denizcilik alanında görüştüğümüz farklı ülkelerden firmalar var. Buradaki katılımcı ülkeler ile detaylı toplantılar yapıyoruz. Fuarda Türkiye'deki savunma ve havacılık alanında hizmet edebilecek ekosistemdeki bütün firmaların bir araya geldiği güzel bir ortam var. STM olarak insansız denizaltını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Dünyada kendi denizaltısını tasarlayan 5-6 ülke var, Türkiye'de bunlardan biri. Bunları geliştirmek adına Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.