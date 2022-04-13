Türkiye'nin ‘Sıfır Atık' ilçesi Zeytinburnu

2019 yılından beri israfa ve çevreye olan duyarlı çalışmalarıyla ‘Sıfır Atık' projesini destekleyen Zeytinburnu Belediyesi, ‘Sıfır Atık' seferberliğinde Türkiye'nin öncü ilçelerinden biri olmayı başardı.

Bundan yaklaşık üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık' seferberliğine ilk olarak belediye hizmet binası içerisinde yaptığı revizyonlarla uyum sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, kısa sürede ‘Sıfır Atık' anlayışıyla, israfın önüne geçmek ve çevre duyarlılığına olan bilincin artırılması için yürüttüğü birçok projenin de öncüsü olmayı başardı.

Atıklar ayrıştı, yüzde 100 dönüşüm sağlandı

Türkiye'de örnek alınacak ‘Sıfır Atık' projelerine imza atan Zeytinburnu Belediyesi, ilk olarak Merkezefendi Mahallesi'yle pilot olarak başlattığı ayrıştırılmış çöp konteynırları sistemini tüm ilçe geneline yaymayı başardı. Bugün Zeytinburnu'nda 365 noktada ayrıştırılmış konteynır ve geri kazanım kumbaraları bulunuyor. Burada geri kazanılabilir atıklar; kâğıt, plastik, metal, cam ve diğer atıklar yani geri dönüşmeyen ve organik atıklar ayrı konteynırlarda toplanıyor. Aynı zamanda ilçenin 23 noktasında; kâğıt, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık floresanların toplanması amacıyla 6 gözlü atık getirme merkezleri kuruldu. Zeytinburnu'nda bulunan 102 eczaneye de atık ilaç toplama kutusu koyuldu. Yine ilçedeki 90 noktaya atık giysi kumbarası yerleştirilirken, 50 noktaya da bayat ekmek kumbarası bırakıldı. Sıfır Atık projesi çerçevesinde Zeytinburnu'ndaki tüm okullara ve kamu kurumlarına da iç mekân sıfır atık ekipmanları Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanırken, pazar yerlerindeki atık sebzeler de Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak kompost cihazında gübreye dönüştürüldü.

“Atığını getir, puanı topla, bedava alışverişte kullan”

Yaklaşık iki yıl kadar önce Sıfır Atık uygulamalarına “Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca" çağrısı ile yeni bir Atık Kazanç Projesi dâhil eden Zeytinburnu Belediyesi, Mobil Atık Kazanç Aracı uygulamasıyla yine Türkiye'de bir ilk olan uygulamayı başlattı. Zeytinburnu'nda her gün iki mahalleye hizmet verecek şekilde hareket eden Mobil Atık Kazanç aracı; kağıt, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık floresanları ayrı ayrı toplarken, vatandaşlar teslim ettiği atık türlerine göre puan kazanıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılan Z kartlara her atık tesliminde puan yükleniyor. Bu puanlar ilçedeki anlaşmalı süpermarketlerde yapılan alışverişlerde, askıda mama ve askıda ihtiyaç uygulamalarında kullanılabiliyor. Bugüne kadar 11 bin 650 kişiye Z kart dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, Mobil Atık Kazanç Aracı vasıtasıyla; 13 ton bitkisel yağ, 173 ton cam, 32 ton elektronik atık, 1 ton floresan, 827 ton kâğıt-karton, 369 ton karışık ambalaj, 57 ton metal, 1.5 ton pil, 780 ton plastik atık topladı. Toplanan atıklar karşılığında sokak hayvanlarına 2 ton mama temin edildi.

Öte yandan ‘Sıfır Atık' konusunda ilkokul öğrencilerine eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek üzere faaliyete geçecek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin de içinde bulunduğu, Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi çok yakın zamanda Zeytinburnu'nda faaliyete geçiyor.