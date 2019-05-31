Türkiye'nin sosyal girişimcileri aranıyor

Yarışmaya 12 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

PwC'nin, sosyal girişimciliğin gücüne ve önemine dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal girişimcileri desteklediği Sosyal Etki Laboratuvarı yarışması başladı. Sosyal Etki Laboratuvarı yarışmasına 12 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bu yıl altıncısını düzenlenen, Türkiye'nin geçen yıl ödülle döndüğü Sosyal Etki Laboratuvarı yarışmasına hem yeni girişimler (start-up) hem de büyümekte olan girişimler (scale-up) katılabilecek. PwC'nin uzman yöneticilerinden oluşacağı jürinin değerlendirmeler neticesinde finale kalan 4 girişim, PwC tarafından para ödülünün yanında PwC uzmanlığı ve bilgi birikimiyle de desteklenecek.

Türkiye'nin yanı sıra; Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan projelerin katılacağı yarışmada, üç aşamalı değerlendirmenin sonunda yarışmayı kazanan 3 yeni ve 1 büyümekte olan girişim Amsterdam'da Eylül ayında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Finale kalan girişimciler; iki yıl boyunca PwC hizmetlerinden ücretsiz yararlanma ve PwC'nin ofis olanaklarından faydalanma ayrıcalığının yanı sıra, yeni girişimler (start-up) için 5 bin euro ve büyümekte olan girişim (scale-up) için 10 bin euro para ödülü almaya hak kazanacaklar.