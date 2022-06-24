Türkiye'nin spor ve blockchain tabanlı ilk akademik programı tamamlandı

Günümüzde sporun ve dijital dünyanın artan etkileşimi spor endüstrisinin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor. Sporda geleneksel medya, pazarlama, iletişim ve finans yönetimleri yerini dijitale dayanan, yapay zeka ile çalışan, blockchain tabanlı ölçülebilir ve daha uygun maliyetli, sürdürülebilir yöntemlere bırakırken, dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com da Türkiye'de bir ilke imza attı.

150'den fazla global spor markası ile iş birliği bulunan ve Fan Tokenları spor ekosistemine dahil eden Sporun dijital dünya ile olan etkileşimine yeni bir pencere açmayı hedefleyerek başlatılan bu program kapsamında 25 öğrenci, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin ve konusunda uzman spor yöneticilerinin katıldığı eğitim programına katıldılar. Spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar gibi farklı birçok konuda derslerin yer aldığı eğitim programı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi tarafından kendilerine sunulan sertifikalarını teslim aldılar. Socios.com Türkiye'nin spor ve blockchain tabanlı yeni ve farklı içerikli eğitim programları devam edecek.