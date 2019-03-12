Türkiye'nin tasarruf sahipliği

ING Bank, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yıllık bazda Türkiye'de tasarruf sahipliğinin arttığı dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre 2017'de kentsel nüfusta yüzde 14 olan tasarruf sahipliği oranı, 2018'de yüzde 15,7'ye yükseldi.

ING Bank, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılının Ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık yükselişle yüzde 16,1'e ulaştı. 2017 yılında yüzde 14 olarak gerçekleşen tasarruf sahipliği oranı ise 2018 yılında 1,7 puan artarak, yüzde 15,7'ye çıktı.

Tasarruf için vadesiz hesabı tercih edenler arttı

Araştırma sonuçlarına göre, en çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, üçüncü çeyreğe göre 4 puan gerileyip yüzde 30'a düşerken, vadesiz hesap tasarruf aracını tercih edenlerin oranında ise yüzde 6'lık artışla yüzde 15'e yükselmesi dikkat çekti.

2018 dördüncü çeyreğinde 18-24 ve 55+ yaş gruplarındaki tasarruf sahipliği oranının üçüncü çeyreğe göre yükseldiği görüldü. 18-24 yaş grubunun toplam tasarruf sahipleri arasındaki oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarak yüzde 22'ye yükselirken, bu oran 55+ yaş grubunda yüzde 13'ten yüzde 18'e çıktı. 45-54 yaş grubunun payında ise 9 puanlık bir düşüş gözlendi.

Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanlar azaldı

Araştırmaya göre; 2018 üçüncü çeyrekte yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 28,3 iken, bu oran dördüncü çeyrekte yüzde 26,1'e geriledi. En temel yatırım gerekçesi olarak “geleceğe yatırım”ı gösterenlerin oranı da son çeyrekte yüzde 5 düşerek yüzde 42'ye geriledi. Tasarrufu olmayanların ilk sırada sunduğu “tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı” gerekçesi ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış göstererek yüzde 87'ye yükseldi. “Beklenmedik durumlara karşı” tasarruf edenlerin oranı ise yüzde 22'ye ulaştı. Çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyrekle aynı kalırken, çocuksuz bireylerde bu oran 2 puan yükselerek yüzde 21'e çıktı.

“2018'de tasarruf sahipliğinin artmış olması memnuniyet verici”

Bankanın Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine işaret ederek, yıllık bazda tasarruf sahipliğinin artarak 2018'de yüzde 15'ler seviyesine çıkmış olmasının Türkiye adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. Banka olarak Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını vurgulayan Gökgöz, Turuncu Hesap ürün grupları ve Turuncu Ekstra gibi programlarla bu hedefi desteklediklerini ve müşterilerini tasarrufa teşvik ettiklerini söyledi. Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.