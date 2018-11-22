Türkiye'nin teknoloji kaptanları belli oldu

Bilişim Zirvesi'18 organize edilen Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahiplerini buldu.

Bilişim Zirvesi'18 çatısı altında organize edilen ‘Teknoloji Kaptanları Ödülleri' sahiplerini buldu. Akademik dünyadan ve STK'lardan 11 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle belirlenen teknoloji kaptanları için 5 binin üzerinde halk oylaması yapılığı kaydedilirken, kazananlar Bilişim Zirvesi'18'de düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde açıklandı.

Neyzen Burak Malçok ve Semazen Ramazan Korkut'un ney dinletisi ve sema performansıyla başlayan Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde açılış konuşmasını BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe gerçekleştirdi.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla hayata geçirdiği girişimlerin küresel ölçekte başarılı projelere imza attığını vurgulayan Göçe, "Teknokent ziyaretlerimizde yurt dışına açılımını gerçekleştirmiş, alanında öncü, son derece başarılı projeler görüyoruz. Ancak bu şirketler ciddi bir pazarlama ve tanıtım eksikliği çekiyor. Bunları tanıtacak bir platform mevcut değildi. Teknoloji Kaptanları Ödülleri ile bu başarılı proje ve şirketleri iş dünyasına tanıtarak hem sektörümüz hem bu şirketler hem de Türkiye için katma değer oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Murat Göçe, yarışmanın eleme sürecini ise şöyle açıkladı: "Bağımsız ve adil bir eleme yapılması için 12 değerli akademisyenden destek aldık. Tüm projeler tek tek incelendi ve finalistler belirlendi. Ardından, sosyal medya üzerinden bir halk oylaması gerçekleştirdik ve burada oy kullananların da sahte hesap olmamasına özen gösterdik. Teknoloji Kaptanları Ödülleri ile birlikte bu başarılı ve yenilikçi projelere destek olmaktan dolayı mutluyuz".

Hem kamu hem de özel sektörden 14 değerli projenin finalist olarak yarıştığı organizasyonda 'Yılın Teknoloji Kaptanı' seçilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü - İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ayrıca 'Yılın İnovasyon Projesi' ödülünün de sahibi oldu.

Teknoloji Kaptanları Ödülleri kapsamında 'Yılın Dijital Dönüşüm Projesi' ödülünü Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nden Teknoloji Müdürü Engin Işık alırken, 'Yılın Maliyet İyileştirme Projesi' ödülü Panda Dondurmaları CIO'su Çağatay Sözer'in oldu. 'Yılın Müşteri ile Etkileşim Projesi' ödülüne Hannover Fairs Türkiye'den Bilgi Sistemleri ve Online Projeler Direktörü Cihan Keser layık görüldü. 'Yılın Operasyonel Yetkinlik Projesi' ödülünü Otokoç Otomotiv CIO'su Dr. Erdal Kemikli kazandı.

Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni, Sosyal Popi Kurucu Ortağı ve Sosyal Medya Uzmanı Mehmet Burak Torun'un 'Sosyal Medyada Yaşam' başlıklı konuşmasının ardından kazanan kurumlara ödüllerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.