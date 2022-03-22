Türkiye'nin tüm illerini gezdi, şimdi dünyayı geziyor

Gezi macerası iş amacıyla başlayan ve sonrasında doğa ile tarihe olan merakı artan Arif Antlı, kısa zamanda Türkiye'de 81 şehir yüzlerce ilçe ve köy, Avrupa'da ise 13 ülke gezdi.

Gezi macerasının iş amacıyla başladığı öğrenilen Arif Antlı, doğa ve tarihe olan merakının artmasıyla kısa zamanda 81 ilde yüzlerce ilçe ve köy gezdi. Türkiye ile yetinmeyen Antlı, Avrupa'da ise 13 ülke gezdi. Seyahat etmenin kendisine huzur verdiğini; yeni ülkeler, şehirler ve yeni insanlar tanımanın, onları dinlemenin kendisini motive ettiğini dile getiren Arif Antlı, gezmeye ve yeni yerler görmeye devam edeceğini anlattı.

"Güzel tepkiler gelmeye başladı"

“Gezip Göreceğim” sloganıyla bir çok noktaya giden Arif Antlı, “Gezdiğim yerlerdeki çekinmiş olduğum fotoğrafları ve buralarla ilgili bilgileri insanlarla paylaşmaya başladım. Sonrasında arkadaşlarım bana çok geziyorsun en azından gezdiğin yerlerden kısa kısa videolar da olsa çekip, sosyal medyada paylaşabilirsin dediler. Her ne kadar kamera önü sevmesem de dijital çağa ayak uydurmak için arkadaşlarımın dediklerini yapmaya başladım” dedi.

"2 defa mağaralarda zehirlendim"

Yeni yerler görme ve keşfetme aşkından ötürü tehlikelerle karşılaştığını anlatan Arif Antlı, “Tarihi yerler mağaralar, kaleler, tüneller, eski yapılar, harabeler yani buram buram tarih kokan yerlere karşı çok merakım olduğundan bazen hırsıma ve inadıma yenik düşebiliyorum. Bundan dolayı da 2 defa mağaralarda zehirlendim. Kanyonda düşme tehlikesi geçirdim” diye konuştu.