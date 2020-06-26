İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3’üncü Grup’ta yer alan Türkiye’nin fikstürü belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu.


Türkiye'nin, UEFA Uluslar Ligi'nde fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında sahaya çıkacak.


Türkiye'nin B Ligi 3'üncü Grup'taki maç takvimi şu şekilde:


3 Eylül: Türkiye-Macaristan


6 Eylül: Sırbistan-Türkiye


11 Eylül: Rusya-Türkiye


14 Ekim: Türkiye-Sırbistan


14 Kasım: Türkiye-Rusya


18 Kasım: Macaristan-Türkiye

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.