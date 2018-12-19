Türkiye'nin yaş ortalaması 30,9

Türkiye'nin yaş ortalaması 2018 verilerine bakıldığında 30,9 olarak görülürken, en genç yaş grubuna sahip ülkenin 15,4 ortalamayla Nijerya'nın olduğu saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin yaş ortalamasını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in CIA verilerinden ve medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yaşayan vatandaşların yaş ortalamasının 30,9 olduğu görüldü. Türkiye'yi bir üst sıradan Azerbaycan takip ederken 31,4 yaş ortalamasına sahip olduğu saptandı. Bununla birlikte en yaşlı nüfusa sahip ülke Japonya olarak görülürken, 47,3 yaş ortalamasıyla listenin başına yerleştiği kaydedildi. Buna karşın dünyanın en geç nüfusu Nijerya'da görüldü. Nijerya'nın yaş ortalaması ise sadece 15,4 olarak kayıtlara geçti.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Araştırmanın yapıldığı 2018 yılı içerisinde, demografik yapı başlığı altında 6 bin 697 haber çıkışı tespit edildi. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, 2017'de 7 bin 119, 2016'da 6 bin 369, 2015'te ise 5 bin 730 haber yansımasının yazılı mecralarda yer aldığı görüldü.