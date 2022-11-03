Türkiye'nin yeni nesil karma sanayi sitesinin inşasına Dilovası'nda başlandı

Ş. Dilovası Modern Sanayi Sitesi projesini başlattı. İnşasına başlanan sanayi sitesinin 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ş., sanayinin ve lojistiğin merkezinde, yeni nesil bir karma sanayi sitesi olan Dilovası Modern Sanayi Sitesi'ni hayata geçirerek iş dünyasının modern yüzü olmayı amaçlıyor.

İnşaat faaliyetlerine başlanan Dilovası Modern Sanayi Sitesi, Türk sanayisinin gelişme aksı olarak nitelenen İstanbul, Kocaeli ve Bursa altın üçgeninde yer alacak. Toplam 133 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak proje 75 metrekare ile 1500 metrekare arasında değişen büyüklüklerde ve toplam 183 bin metrekare kapalı alanlı 350 bağımsız bölümden oluşacak. Yatay ve dikey birleşmeye uygun modüler yapısıyla farklı iş kollarından sanayicilere avantaj sağlayacak.

İnsana ve çevreye duyarlı bir sanayi sitesi

Dilovası Modern Sanayi Sitesi'nin lansman toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda projenin özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Toplantıda Dilovası Modern Sanayi Sitesi sanayicilerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Bu doğrultuda yüksek tavanlı geniş aks aralığına sahip atölyelerde, vinç sistemi altyapısı ve atölye önlerinde bulunan açık yükleme alanları ile üretim aşamasında işletmelerin verimliliğini ve konforunu artıracak ayrıcalıklar sunacak.

Halk GYO'nun insana ve çevreye duyarlılık ilkeleri doğrultusunda Dilovası Modern Sanayi Sitesi, güneş enerjisi ve yağmur suyu depolamayı sağlayan çevreci, sürdürülebilir ve enerji dönüşümüne imkân veren altyapısıyla faaliyet gösterecek. Bu kapsamda blok çatılarında bulunan güneş enerjisi panelleriyle ortak alan enerji giderlerine katkı, tasarruf ve aidatlarda optimizasyon sağlanacak.

“Cazibe merkezi olacağına inanıyoruz”

Lansman için düzenlenen basın toplantısında Dilovası Modern Sanayi Sitesi'nin konumunun getireceği avantajlara dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, “Dilovası Modern Sanayi Sitesi sanayicimizin bölgesel ihtiyaçlarını karşılayacak, sunduğu imkanlarla uluslararası pazara hitap eden işletmelerin ihracat kapasitesine destek verecek ve dış pazarlara girme hazırlığındaki şirketlere de yeni kapılar açacak bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Projeyi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Bekin, bu proje sayesinde hem bölgenin hem de ülkemizin üretimine katkı sağlamayı, oluşturulacak istihdam kapasitesiyle gençlerimize umut olmayı ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamayı amaçlıyoruz” diye ekledi.

Ön talep toplama süreci devam eden ve yoğun ilgi gören Dilovası Modern Sanayi Sitesi'nin 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.