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Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. Türkiye'nin F-35 yerine almak istediği Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.


17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen havada radar yapabilen Taarruz İHA'sı Akıncı sadece 4 ülke üretebiliyor. 1 ton mühimmat taşıyabilen Akıncı ilk defa TEKNOFEST öncesi basına tanıtıldı.


Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizinin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.


Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.

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