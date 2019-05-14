Türkiye'nin yüzde 12'si gecekonduda yaşıyor

Gecekonduda yaşayan insanların toplam nüfustaki payı belli olurken, Türkiye'de bu oranın yüzde 12 olduğu görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, gecekondu yaşamının nüfusla orantısını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in World Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gecekonduda yaşayanların toplam nüfusa oranının yüzde 12 olduğu görüldü. Bu oran diğer ülkelere bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 96 ile Güney Sudan'ın aldığı görüldü. Güney Sudan'dan sonra gecekonduda yaşam oranının en yüksek olduğu ikinci ülke, yüzde 74 ile Etiyopya olurken, yüzde 56 ile Kenya'nın üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi. Buna karşın gecekondu yaşamının az olduğu ülkeler Meksika ve Mısır olarak saptandı. Burada gecekonduda yaşayanların toplam nüfustaki payı yüzde 11 olarak görülürken, Türkiye'nin bir basamak gerisinde yer aldıkları tespit edildi. Böylelikle Türkiye'de gecekondu da yaşayanların toplam nüfusa oranın da düşük olduğu görüldü.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bu yana, gecekondu ile alakalı basında 6 bin 29 adet haberin yer aldığı görüldü. Gecekondu yaşamına paralel olarak imar barışı hakkında 13 bin 576, kentsel dönüşüm başlığı altında ise 47 bin 479 haber yansımasının yazılı basında yer aldığı tespit edildi.