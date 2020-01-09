Türkiye'ye 18'inci otelini açıyor

Kastamonu'da hizmet verecek otel, 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde hizmete girecek.

2020 yılı ve sonrası için büyüme odaklı bir strateji izleyeceği belirtilen Dedeman Turizm Grubu, ilk atılımını Kastamonu'da gerçekleştirecek. 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde hizmete girmesi planlanan Park Dedeman Kastamonu için Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen Ali Yıldız arasında arasında ilk imzalar atıldı. Yapılan bilgilendirmede; yeni otel 150 oda, 300 yatak kapasitesi, farklı ölçülerde 5 toplantı odası, kapalı yüzme havuzu gibi bir çok özelliği barındıracak.

Banu Dedeman: "2020 yılında yurt içinde iki yeni otel açacağız"

İmza töreninde konuşan Banu Dedeman, "Bugüne kadar farklı bölgelerde yer alan otellerimizle, bulunduğumuz bölgelerin gelişimine yön veren bir grup olduk. 2020 yılı içinde yurt içinde açmayı planladığımız 2 yeni otelimizin ilkini Kastamonu'da hayata geçireceğiz. 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde hizmete girecek yeni otelimizle bölgeye ve beraberinde iş dünyasına değer kazandırmak en büyük hedefimiz." dedi.

"10 yıl içinde hedefimiz otel sayımızı 50'ye çıkarmak"

Turizmde durgunluğun en çok hissedildiği yıllar da bile otel açmayı sürdürdüklerini söyleyen Dedeman, "2020 yılında hizmete açacağımız 2 yeni otelimizle toplam otel sayımızı 19'a yükselteceğiz. Önümüzdeki 10 yıl içinde hedefimiz ise otel sayımızı 50'ye çıkarmak. Yatırımcılar ile aynı dili konuşan bir Türk otel zinciri olma özelliğimiz ile tercih ediliyoruz. Odaklandığımız işletme modeli ile büyümeyi planlıyoruz. Mevcut markaları ile sözleşmesi biten otel sahipleri ve yeni otel yatırımcıları ile görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.