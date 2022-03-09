Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi

Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları altın madalya ile döndü.

Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası, Macaristan'ın Eger kentinde 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları; Bülent Akgün, Muhammet Baran İşcan, Ali Buğra Yiğit ve Ege Yankı Güneş'ten oluşan takım 4x100 bayrak yarışında Türkiye'ye altın madalya kazandı.

Takım halinde şampiyon olan ve altın madalya alan 4x100 metre bayrak takımının sporcularına ve antrenörleri Özkan İlhan ve Canberk Babaoğlu'na madalya, sertifika ve plaket takdim edildi. Ayrıca sporcuların annelerine Bakırköy Ata Spor Kulübü yöneticileri tarafından özel olarak tasarlanan ay-yıldızlı kolye hediye edildi.

Ödül törenine; Bakırköy Ata Spor Kulübü kurucusu ve Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Altay Burak Dalan, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Akpolat katıldı.

"Altın madalya ülkemizi gururlandırmıştır"

Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Hiçbir başarının tesadüf olmadığı 20 yıl önce kurulan birliktelik ile gösterilmiştir. Bakırköy Ataspor Kulübü, su sporlarında başarılar elde etmiştir. Antrenörümüz Canberk Babaoğlu'nun yetiştirdiği Derin Toparlak, Dünya Su Yarışları'na davet edilmiştir. Burada altın madalya kazandırarak ülkemizi ve bizi gururlandırmıştır" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, şampiyonların kendilerini gururlandırdığını ve yeğeninin de bunlardan birisi olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne başarılarının devamını diledi.