Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın zanlısı adliyeye sevk edildi

Özdemir'in gece serbest bırakıldığı ancak linç edilme korkusuyla karakolda kaldığı, sabah saatlerinde ise savcının getirilme talimatı verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy'de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir'in burada ifadesi alınarak sorgulandı.

Linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirmiş

Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir'in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir'i adliyeye sevk etti.