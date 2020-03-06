Türkiye'yi Özyeğin Üniversitesi öğrencileri temsil edecek

Dünyanın en saygın finans kuruluşlarından CFA Institute tarafından düzenlenen ve CFA Istanbul Society'nin ev sahipliğini yaptığı CFA Investment Research Challenge Türkiye yarışması birincisi Özyeğin Üniversitesi oldu. İşletme Fakültesi öğrencilerinden Eya Beldı, Mücahit Bölükbaşı, Barkın Kaynar, Banu Mammadova ve Alina Selen Yumşak'tan oluşan ekip, akademik danışmanı Zümrüt Can Ambarcı ve endüstri mentoru Özgür Uçur'un katkılarıyla yarışmaya hazırlanarak, birinciliği elde etti.

Yarışmanın finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yarışan ve birinciliği elde eden Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, 1-2 Nisan'da Ürdün'de düzenlenecek olan EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, öğrencilerinin yarışmada birinciliği elde etmesinin ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

CFA Investment Research Challenge nedir?

Üniversite öğrencilerinin finansal analiz konusunda becerilerini ölçen ve deneyimli mentor'lar aracılığıyla yoğun bir eğitim programına tabi tutan küresel bir yarışmadır. Öğrenciler kurdukları ekiplerle birlikte yarışmaya katılır ve gerçek bir şirketi analiz ederek, analitik, değerleme, rapor yazma ve sunum becerileri üzerine test edilir. Öğrencilerden üzerine çalıştıkları şirket adına bir araştırma analisti gibi raporlama ve detaylı analiz yapmaları beklenir. Özetle hem pazar durumu ve şirket yapısı üzerinden kalitatif hem de finansal teknikler üzerinden kantitatif çalışmalar yaparlar.

Yarışma kapsamında öğrencilerin seçilen bir şirket hakkında gerçek birer finansal analist gibi araştırma yapmaları, topladıkları verileri analiz etmeleri ve bulguları doğrultusunda rapor yazmaları gerekiyor. Yarışma, öğrencilerin ciddi bir şirket değerleme projesini üstlenmeleri ve sahip oldukları teorik bilgileri pratiğe uygulamaları açısından önem taşıyor.