Türkoba Meydanı binlerce kişiyi iftarda buluşturdu

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in de katıldığı Türkoba mahalle iftarında binlerce vatandaş oruçlarını bir arada açmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükçekmecelilerle birlikte iftar sofrasında buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, "Allah seneye de bu sofralarda bir araya gelmemizi nasip etsin. Ramazan ayının bereketini, huzurunu, mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Büyükçekmece'nin neden mutluluk şehri olduğunu şimdi anladım. Yüce Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” dedi.

“Ramazan hep birlikte olunca güzel”

Birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlar geçirmek dileğiyle diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, iftara gelen vatandaşların sorularını yanıtlayarak sohbet etti. Ramazan ayı süresince geleneksel mahalle iftarlarının devam edeceğini belirten Başkan Akgün, “Ramazanın ruhunu büyük Büyükçekmece ailemle birlikte yaşıyorum. Mahalle iftarlarında hep bir araya gelmek, ekmeğimizi birbirimizle paylaşmak beni mutlu ediyor. Allah bizleri bu güzelliklerden mağdur etmesin. Seneye de hep birlikte yine aynı sofralarda oturmayı nasip etsin. Ramazan hep birlikte olunca güzel” ifadesini kullandı.