TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak

Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecilerinden biri olan Turkcell, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verisini Ankara Veri Merkezi'nde güvenle sakladığını duyurdu.

“Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” prensibiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell, kurumsal müşterilerine veri merkezi hizmeti sunmaya devam ediyor. Sektör devlerinin tercih ettiği Türkiye'nin en büyük veri merkezinin müşterileri arasında dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) de yer alıyor. Bu kapsamda operatör, Türkiye'nin patentlerini Ankara Veri Merkezi'nde saklayacak. TÜRKPATENT, operatörün veri merkezinde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını yönetecek.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Türkiye'nin verisini korumak için gece gündüz hız kesmeden çalışıyoruz. Bu alanda 2 milyar liraya yakın yatırım yaparak yeni nesil veri merkezimiz ile kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara'da açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan Türk Patent ve Kurumu'nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescillemiş oldu. Özellikle kamu kurumlarının tercih ettiği Ankara Veri Merkezimizde Türkiye'nin patentlerini saklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz”.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise şöyle konuştu: “Türk Patent ve Marka Kurumu olarak son dönemde bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar kapsamında Felaket Kurtarma Merkezimizi Turkcell Veri Merkezi'nde konumlandırdık. Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa'nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumlarının başında geliyor. Özellikle 2017 yılından itibaren Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak hizmet vermeye başladıktan sonra sorumluluklarımız çok daha fazla arttı. Türkiye'nin fikri ürün hazinesi olarak ifade edebileceğimiz sınai mülkiyet verilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve sınai mülkiyet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi en öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Operatörün veri merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın Kurumumuzun bilgi teknolojileri kapasitesinin artışına ve kurumsal önceliklerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum”.