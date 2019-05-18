TURKSPORU Dergisi'nden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel sayı

TURKSPORU Dergisi'nin özel sayısı 19 Mayıs'ta yayına verilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı için hazırlanan sayıda ilk Türk kadın Paralimpik Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı'nın ilham veren röportajı öne çıkıyor.

Turkcell'in Türk sporuna destek olmak amacıyla ortaya koyduğu TURSKPORU projesinin en önemli mecralarından olan TURKSPORU dergisinin özel sayısı yarın Dergilik uygulamasındaki yerini alacağı duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; şimdiye kadar üç sayısında 440 bini aşkın okuyucuya ulaşan TURKSPORU Dergisi, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılına özel sayısıyla okuyucularla buluşacak.

TURKSPORU Dergisi'nin bu özel sayısında başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran, son olarak Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalyaya ulaşan Türkiye'nin ilk Paralimpik Kadın Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı'nın ilgi çekici röportajı yer alıyor. Derginin 19 Mayıs Özel Sayısı'nda ayrıca Avrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na özel içerikler de bulunuyor.

Tüm operatörlere ücretsiz

Tüm operatör kullanıcılarının Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde erişebildiği TURKSPORU Dergisi'nde ayrıca bilardo, körling, yelken, okçuluk, eskrim, judo gibi birçok farklı spor dalı üzerine ilgi çekici yazılar da okuyucu ile buluşacak.