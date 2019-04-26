Türkü severler Büyükçekmece'de nostaljiye yolculuk yaptı

Konsere katılan Büyükçekmeceli sanatseverler koro şefi Neslinay Çınar yönetiminde gerçekleştirilen konserde adeta müzik ziyafeti yaşadı. Türkülerle geçmişe yolculuk yapan vatandaşlar 19 yıldır şarkılarını Büyükçekmeceliler için seslendiren Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunu konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışladı.

“Bu güzel türküleri dinlemek ruhumuzu dinlendirdi”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen konsere katılan Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan, “Türkülerle bizlere nostalji dolu bir gece yaşatan koromuza teşekkür ediyorum. Yoğun iş temposunun ardından bu güzel türküleri dinlemek ruhumuzu dinlendirdi. Büyükçekmecelilerin sanata olan bu ilgisini görmek de gururlandırdı. Başta koro şefi Neslinay Çınar olmak üzere tüm koristlerimize ve saz ekibine teşekkür ediyorum” dedi.