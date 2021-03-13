İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.


Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı. Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti. Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.