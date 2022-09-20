Türkücü Ferhat Güzel'in darp davası düştü

Türkücü Ferhat Güzel ile sevgilisi Nurten Aksoy'un, darp iddiasıyla karşılıklı birbirinden şikayetçi oldukları davada mahkeme, tarafların birbirlerinden şikayetlerini geri çekmesi gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

Türkücü Ferhat Güzel, sevgilisi Nurten Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etmiş, karakola giderek şikayette bulunmuştu. Ağustos 2021'de gerçekleşen olayda Güzel'in sevgilisi Aksoy da darp edildiğini öne sürerek türkücüden şikayetçi olmuştu.

Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ferhat Güzel hakkında 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti. İstanbul 45.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma karara bağlandı. Duruşmada tutuksuz müşteki sanık Ferhat Güzel ile tutuksuz müşteki sanık Nurten Aksoy katılmadı.

Şikayetlerini geri çektiler, dava düştü

Kararını açıklayan mahkeme, söz konusu suçun şikayete bağlı olduğu ve tarafların birbirlerinden şikayetlerini geri çektikleri gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, müşteki sanık Nurten Aksoy'un ‘tehdit' suçundan da suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatına hükmetti.