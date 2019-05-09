Turna.com'dan uçak biletlerini ucuzlatacak akıllı uçuş

Türkiye'nin uçak bileti arama motorlarından Turna.com, akıllı uçuş özelliğini geliştirdi. Algoritması, birbiriyle anlaşması olmayan hava yollarının uçuşlarını birbirine bağlayarak daha ucuz rotalar ve alternatif uçuş kombinasyonları oluşturmaya yarıyor.

Türkiye'nin uçak bileti arama motorlarından Turna.com tarafından geliştirilen 'akıllı uçuş' özelliği ile birlikte aktarmalı uçuşlar artık yüzde 70'e varan oranlarda daha ucuza bulunabileceği açıklandı. Algoritması, birbiriyle anlaşması olmayan hava yollarının uçuşlarını birbirine bağlayarak daha ucuz rotalar ve alternatif uçuş kombinasyonları oluşturmaya yarıyor. Yapılan bilgilendirmede; Turna.com mühendislerinin veri bilimi yöntemleri kullanarak geliştirdiği algoritma ile özellikle sırt çantalıların saatlerini harcayarak kendi kişisel imkanları bulmaya çalıştığı ucuz uçak biletleri saniyeler içinde bulunabilecek.

"Yüzde 70'e Kadar Daha Ucuz Bilet Bulmak Mümkün"

Akıllı uçuş konusunda açıklama yapan Turna.com CEO'su Dr. Kadir Kırmızı, "Akıllı uçuş sayesinde, hem daha ucuz hem de daha kısa aktarma rotaları bulunabiliyor. İstanbul'dan Londra'ya direkt uçmak yerine Dalaman, Bodrum veya Antalya üzerinden çok daha ucuz rotalar bulmak mümkün. Örneğin, İstanbul'dan Londra'ya şu an ortalama bin 300 TL civarında uçak biletleri bulunabiliyorken, akıllı uçuş ile aynı noktaya 500 TL'ye bilet bulmak mümkün olabiliyor. İstanbul - Dalaman - Londra bağlantısında 500 TL'den daha ucuz fiyatlara uçuşlar akıllı uçuş özelliği ile arama sonuçlarında görüntülenebiliyor. Hatta direkt uçuş olmayan rotalarda, hem daha ucuz hem de daha kısa rotalar bulabilirsiniz: 18 saat süren aktarmalı İstanbul-Bratislava uçuşu yarı süreye ve yüzde 70 daha ucuza gelebilir. Özellikle direkt uçuşların bulunmadığı Anadolu şehirlerinden yurt dışına gitmek isteyenler için büyük fırsatlar var. Adana'dan Kiev'e, Malatya'dan Düsseldorf'a, Diyarbakır'dan Lefkoşa'ya veya Konya'dan Medine'ye ve daha pek çok rotada uçmak isteyenler akıllı uçuşları bulabilir" dedi.

"Turist getiren uçaklar dönüşlerde ucuz imkanlar sunuyor"

Bahar ve yaz dönemlerinde özellikle Rusya, Almanya, Ukrayna ve İngiltere'den turist getiren çok sayıda uçak olduğu ve bunların önemli bir kısmının zaman zaman boş geldiği ya da boş döndüğünün vurgulayan Kırmızı, "Akıllı uçuş algoritması işte tam da bu boşlukları yakalamak için kurgulanmış. Bu sayede boş dönen ve ucuz fiyatlı uçuşu bulup kalkış ve varış yerinizle birleştiriyor. Normal bir uçuşa ödediğinizden çok daha azını ödeyerek istediğiniz fiyatlarla uçabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Bir sonraki uçuşu kaçırırsam derdi yok"

Daha ucuza uçmak için internette saatlerce aranıp satın alınan aktarmalı uçuşlar, anlaşmasız hava yolları ile yapıldığından dolayı, bir sonraki uçağı kaçırıp biletin yanma riski söz konusu olduğunu belirten Kırmızı, "Ama Turna.com'un akıllı uçuşlar özelliğinde aktarma yaparken bir sonraki biletinizin yanma endişesi olmadan rahatça bagaj aktarmanızı yapabilirsiniz. Bu tip risklerin çözümü için akıllı uçuş güvencesi geliştiren Turna.com; önceki uçak rötar yaparsa ve siz de bir sonraki uçuşu bu nedenle kaçırırsanız, size alternatif bir uçuşu ücretsiz olarak sunuyor. Bu sayede, içiniz rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ayrıca transfer ve konaklama risklerine karşı da güvence veriliyor. Akıllı uçuşlarla birlikte herkes sırt çantalı gezginlerin bulmak için saatlerini harcadığı ucuz fiyatlı biletleri saniyeler içinde görüntüleyebilecek, Dünya'yı çok daha ucuza gezme imkanına sahip olabilecek" ifadelerini kullandı.