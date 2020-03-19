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TÜROB'dan açık büfe yerine kahvaltı tabağı-set menü önerisi

TÜROB, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, ’kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini tavsiye etti.

TÜROB, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, 'kahvaltı tabağı ve set menü' uygulamasına geçilmesini tavsiye etti.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda TÜROB yönetimi, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldı.



Üyelere yazı gönderildi


TÜROB'dan üye otellere gönderilen yazıda, "Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda 'açık büfe' uygulamasının kaldırılarak yerine kahvaltı tabağı ve set menü' uygulamasına geçilmesini öneriyoruz" denildi.


Türkiye genelinde konaklama tesislerinde kahvaltı servisi ağırlıklı olarak 'açık büfe' yöntemiyle sunuluyor.

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