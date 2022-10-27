TÜRSAB Asya BTK Başkanı Murat Güleryüz oldu

İstanbul'da Maltepe'de yapılan TÜRSAB Asya bölge temsil kurulu başkanlığı seçimlerini, mavi liste ile giren Murat Güleryüz kazanarak başkan oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) genel kurulu öncesi yapılan BTK seçimlerinde Asya BTK seçimleri tamamlandı. Mevcut TÜRSAB başkanı Firuz Bağlıkaya'nın karşısında konumlanan adayların desteğini alan ve 5 yıldır Asya BTK Başkanlığı koltuğunda oturan Sedat Başalan seçimi büyük bir farkla kaybetti. Asya BTK seçimini 214 oy alan Murat Güleryüz kazandı. İki listenin yarıştığı Asya BTK'da Sedat Başalan'ın yarıştığı turuncu liste 166 oyda kaldı.

“Acentelerimize yönelik projeler üreteceğiz”

TÜRSAB Asya BTK Başkanı Murat Güleryüz, “Öncelikle bütün turizm camiamıza hayırlı olsun. Tabii ki biz acentelerimize çok projeler üreteceğimizi söyledik. 15 tane projemiz var. Bölge acentelerimize katma değer sağlamak için onlara dokunabilmek için projelerimiz var. Bunları Allah'ın izniyle yapacağız. Bu seçimde 380 oy kullanıldı. 214'e 166 gibi bir rakamla sandıktan galip çıktık. Yönetimimiz 14 kişiden oluşuyor. 3 sene boyunca yönetimimizle beraber inşallah güzel işler yapacağız. Bütün bölgelerimizde çalıştaylar düzenleyeceğiz. Bütün acentelerimize dokunacağız.” diye konuştu.